Recherche d’attaquants: qui est dedans, qui part pour Barcelone?

Barcelone cherche un attaquant pour remplacer Luis Suárez, blessé, mais il ne reste que quelques jours pour qu’un accord soit conclu. Le Barça a tenté de trouver un accord avec Valence pour Rodrigo, mais les deux parties n’ont jamais convenu de conditions et les pourparlers ont été interrompus. Maintenant, les Catalans se bousculent.

Dušan Tadić (Ajax) a été mentionné comme une possibilité hier, mais de nouveaux rapports indiquent qu’il n’est pas sur la table. En outre, quelques autres noms sont rayés de la liste: Willian José (Real Sociedad), Fernando Llorente (Napoli), Krzysztof Piątek (AC Milan), Pedro (Chelsea) et Islam Slimani (AS Monaco.)

Des sources ESPN ont également déclaré que Richarlison (Everton), Loren Morón (Real Betis), Gonzalo Higuaín (Juventus) et Dušan Tadić (Ajax) ne sont pas des options.

Pierre-Emerick Aubameyang a été mentionné comme coûtant 60 millions d’euros par The Sun, mais il a peut-être également été rayé de la liste.

Diario SPORT dit qu’Aubameyang, Lautaro Martínez (Inter Milan) et Timo Werner (RB Leipzig) sont trop chers. SPORT mentionne quelques possibilités, un couple qui a été rejeté par d’autres – Piątek, Morón et Pedro – et quelques nouveaux noms – Carlos Vela (Los Angeles FC), Dries Mertens (Napoli) et Olivier Giroud (Chelsea).

Enfin, il y a de nouveaux murmures selon lesquels il n’y aura pas de signature du tout, ou que ce ne sera pas un attaquant ou un attaquant du tout qui sera signé …