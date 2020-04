Recommandation particulière de Chilavert pour lutter contre le coronavirus: il a donné un objectif à lui comme exemple pour lutter contre l’épidémie

José Luis Chilavert il a depuis longtemps pris sa retraite du football. Cependant, l’archer n’a pas perdu ses compétences pour parler et transmettre ses messages aux milliers de fans qui le suivent.

Que ce soit via leurs réseaux sociaux ou chaque fois qu’ils l’appellent pour un entretien, l’ex-1 de Vélez laisse généralement des déclarations rebondissantes. Et cette fois, ce n’était pas une exception. Dans le feu de l’action contre le coronavirus au Paraguay, l’ex footballeur a été invité dans le programme ABC Cardinal.

Là Interrogé sur la façon dont il voyait le travail accompli jusqu’à présent par Mario Abdo Benítez (président du Paraguay) et Julio Mazzoleni (ministre de la Santé et des Affaires sociales), Chilaver a utilisé sa réponse pour donner comme exemple l’objectif retenu qui lui a valu un coup franc. à Burgos par derrière la moitié du court. Un “éventé” dont sûrement plus d’un fan se souviendront.

“Mon message est de soutenir Abdo, il veut le meilleur pour notre peuple”, a commencé l’ancien gardien de but. Et il a ajouté: “Si nous prenons comme exemple ce but que j’ai fait à Burgos, Abdo et Mazzoleni devraient marquer un but comme celui-ci et gagner cette bataille à Covid-19”.

Dans le pays voisin, la maladie est plus maîtrisée que dans d’autres parties du monde. Selon les données du gouvernement, ils enregistrent 92 cas confirmés et trois décès.

Un peu plus grave, Chilavert a conclu en soulignant que “nous devons prendre conscience, nous devons travailler en équipe. Soutenez le président, qui veut le meilleur pour le pays et pas comme certains sénateurs qui craignent que leur salaire soit réduit” . Clarito.