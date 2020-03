Récompenses de fin de saison en Premier League, pas de transferts d’été et plus encore …

Merci pour vos mails. Gardez-les à venir à theeditor@football365.com…

Récompenses de fin de saison!

Eh bien, avec la saison se poursuivant sur une pause indéfinie et sans retour en vue de sitôt, semble maintenant le meilleur moment pour quelques récompenses de fin de saison, au stade complet à 76%, pour un première ligue saison qui peut ou non entrer dans l’histoire comme la saison qui n’a jamais été, la saison fantôme…

But de la saison: Son Heung-Min vs Burnley

Maradona-esque. Le genre de dribble de longueur de pas rarement vu, jamais. Le type de but marqué de manière routinière par le meilleur joueur de l’école, mais n’arrive presque jamais dans le jeu professionnel à enjeux élevés, à quelque niveau que ce soit. Mais dans une telle rareté réside la nature particulière de ces objectifs.

Dans celui-ci, acte presque rebelle, le coréen toujours rayonnant a distillé de gros joueurs de football de niveau élite dans le jeu dont nous nous souvenons sous sa forme la plus pure et la plus concentrée: un enfant, une balle aux pieds, engloutissant le sol, réduisant tout le monde – coéquipiers, adversaires et gardien de but – au rôle de simples spectateurs. Son Heung-Min, roi de la cour de récréation.

Finaliste: le piège thoracique de Kevin De Bruyne et le salaud de Thunderbastard au volant contre Newcastle.

Un objectif plus esthétique que vous auriez du mal à trouver. Football liquide!

Meilleur kit: maison d’Arsenal.

Rétro-tastique. J’avais juste besoin du sponsor JVC pour compléter le look.

Pire kit: Southampton loin.

Beurk. Couleurs viles, logo hideux du sponsor, pauvres fans des Saints.

Hurleur gardien de la saison: Roberto

L’infortuné Hammer possède ce prix avec une série de bévues parmi lesquelles choisir, le choix étant peut-être l’affichage contre Burnley, couronné par un coup de poing dans le ballon. Dodgepot.

Coup de pied dans les conneries (métaphorique): Liverpool.

Absolument dominé la saison du début à la fin prématurée, remportant tous les 29 matchs sauf deux et se dirigeant vers le titre, bien sûr pour battre une merde de records dans le processus. Ensuite, les événements mondiaux et la crise mondiale de la santé qui s’ensuit conspirent à prolonger un peu plus longtemps cette attente angoissante pour un titre de champion. Le destin est vraiment une cruelle maîtresse.

Coup de pied dans les bollocks (littéral): Maguire vs Batshuayi.

Oof!

Bugbear de la saison: VAR.

Plus précisément, les appels de hors-jeu contre les attaquants ont été jugés hors-jeu par un pube de moucheron après des critiques de plusieurs minutes à la recherche de raisons pour interdire les buts déjà donnés et, à l’œil nu, tout à fait légitimes. Totalement contre l’esprit du jeu. Attribuez simplement le but s’il n’y a pas d’erreur «claire et évidente» à première vue, pour l’amour de Dieu!

Performance la plus inattendue d’une équipe en difficulté de la saison: Watford 3-0 Liverpool.

D’où vient ce frigo?

Meilleurs cheveux: Todd Cantwell.

Tout simplement glorieux.

Pire cheveux: Harvey Elliot

Odieux. Devrait être une infraction pouvant être arrêtée.

Signature de la saison: Bruno Fernandes.

Il n’est là que depuis cinq minutes, mais la différence entre United avant et après Bruno est de jour comme de nuit. L’impact de son arrivée sur les niveaux de performance, l’esprit et l’attitude a été saisissant et stupéfiant. S’il avait rejoint l’été dernier, United pourrait être au moins, ooh… troisième. L’anti-Lingard.

Histoire de la saison, s’ils ne l’avaient pas gâchée en remportant la Ligue il y a quatre ans: Leicester City.

A dépassé toutes les attentes sous B-Rodge. Dommage qu’ils aient déjà dépassé toutes les attentes, à un degré plus élevé, il n’y a pas si longtemps.

Coup de la saison: Ancelotti accepte de gérer la tenue de plaisanterie pérenne Everton.

Le respect.

Vacancier de la saison: Paul Pogba.

Évidemment.

Chute de grâce de la saison: Pep Guardiola.

Perdu autant de matchs que Sheffield United nouvellement promu et plus que Wolves et un Arsenal profondément décevant. 25 points derrière les leaders de la ligue. Perdu trois fois face à Ole Gunnar Solskjaer. Aie.

«Porter une équipe sur son dos jusqu’à ce qu’elle casse littéralement» Prix: Marcus Rashford.

Au moins, il devrait être en bonne forme pour les euros, maintenant tout est remis un an. Si jamais le football reprend.

Bâtard de la saison: Coronavirus.

Ça ne pouvait pas être autre chose, non? Fin de saison, gâte le plaisir et met la vie en danger. Plus de 1000 personnes sont mortes et montent ici au Royaume-Uni. Des milliers de morts en Europe continentale et dans le monde.

Comme l’a déjà dit une icône de Liverpool en 1989: «Le football n’est plus pertinent maintenant.»

Restez en sécurité, tout le monde.

Lee, distancié socialement

Les clubs seront détruits si la saison prochaine est annulée…

En réponse à Jay,

Personne ne dit que le football doit commencer avant qu’il ne soit sûr de le faire. Toutes les éventualités actuelles qui sont discutées supposent toutes que les choses sont en sécurité à certains mois. Le 30 juin est fixé comme la date car c’est littéralement le dernier jour du contrat de tout le monde et est totalement une cible mobile. En outre, nous discutons de ces choses car il n’y a pratiquement aucun autre sujet de football actuel à discuter, donc je serai ravi de prendre les spéculations pour le divertissement.

De plus, la suppression de la saison prochaine entièrement? Ça n’arrivera pas car les clubs ont besoin de revenus. Ce n’est pas seulement une grosse affaire EPL non plus, il y a beaucoup de petits clubs dans les ligues inférieures qui dépendent beaucoup des revenus de la journée. Et bien sûr, l’EPL s’appuie sur ces revenus de diffusion. Même pour certains des grands clubs, ne sous-estimez pas l’importance de la liquidité à court terme.

Et les joueurs actuellement sous contrat valent quelques années? Ils ne prendront pas de réductions de salaire si les clubs choisissent ou votent volontairement pour suspendre une saison entière. Et je vous recommande en vertu du droit du travail, les tribunaux seront du côté d’eux. Il y a aussi la complication de certains contrats se terminant le 30 juin, ce qui rend le jeu cette saison difficile, mais c’est une complication qui devra probablement être gérée dans la plupart des scénarios, et pas seulement la vôtre.

Donc non, ils peuvent finir la saison puis retarder la saison prochaine, attribuer les choses telles quelles ou même annuler la saison. Sauf si la pandémie rend littéralement impossible de jouer la saison prochaine, car elle durera près d’un an ou plus (ce qui est toujours possible), les clubs n’annuleront pas la saison prochaine – car ils seront ruinés.

Yaru, Malaisie

Une mer de changements dans le football à partir de maintenant

Bonjour F365,

Je ne veux pas paraître totalement pessimiste au milieu de cette pandémie, mais je voulais réfléchir à ce qui pourrait arriver dans le football, quand il sera de retour et pleinement opérationnel….

1) Transférer des rumeurs – les joueurs sont toujours liés aux méga-mouvements d’argent – Sancho 100m + – ce n’est plus faisable, du moins pas cet été à venir. Y aura-t-il même des transferts cet été? Aucun club n’avait de plan d’urgence pour tous les revenus actuellement perdus au cours des dernières semaines (et ces prochains mois) – donc les jours du transfert de 80 millions et plus vont être terminés.

2) Le pouvoir des joueurs – ils semblent toujours le tenir. Il n’est pas beaucoup question d’aider leurs clubs avec des salaires réduits pendant que la saison est reportée…. quand de nouveaux contrats doivent être discutés – il y aura probablement des clauses liées aux virus (parce que cette chose ne disparaîtra pas complètement) et des salaires réduits – encore une fois parce que la situation financière du football ne sera pas la même longtemps après cela.

En réponse à Jay le fan de Liverpool, il est tout à fait logique de terminer la saison 19/20, et peut-être d’avoir 20/21 annulé … mais je ne suis pas d’accord sur ses pensées selon lesquelles les clubs obtiennent des voyages d’argent pour reconstruire leurs revenus. Il y a une récession mondiale extrêmement profonde sur le chemin – de nombreux pays ne vont même pas penser à utiliser des liasses de billets sur le football pendant longtemps jusqu’à ce que d’autres priorités soient triées!

Je suppose que c’est une façon de dire de longue haleine, l’argent obscène impliqué dans le football, pourrait bien se terminer pour une bonne décennie après cela. Et ce n’est peut-être pas une si mauvaise chose que de le ramener à la réalité!

Gary B (Pas de matchs à huis clos – les clubs voudront / auront besoin des revenus de la journée – dans de nombreux cas, juste pour survivre après cela)

Une solution simple?

La question de savoir comment terminer la saison a refait surface et je ne peux pour ma part comprendre pourquoi la réponse évidente est systématiquement ignorée.

En regardant vers Wuhan pour comprendre ce qui peut arriver ici, il est clair qu’un petit semblant de normalité reviendra d’ici la fin mai. Il est certain qu’il n’y aura pas de grands rassemblements mais, croyez-le ou non, il est possible de jouer au football sans foule. Pas souhaitable, pas aussi amusant, mais possible, et il existe de nombreux précédents de ce qui se passe (quoique étrangement).

Jouons donc les huit derniers matchs à huis clos en juin. Facile. La saison peut se faire et s’épousseter en temps utile.

J’ai lu qu’il y avait des objections morales au redémarrage de la saison, mais je ne les comprends tout simplement pas. Le football est une entreprise de divertissement et, comme d’autres entreprises, il doit continuer à survivre. Mon entreprise se poursuivra tout au long de la crise, comme beaucoup d’autres. Même Ant et Dec étaient à la télévision samedi soir, et je ne me souviens d’aucun outrage moral.

Je me rends compte que cette solution est loin d’être idéale mais elle fonctionnera. La saison se terminera avec des gagnants gagnants et des perdants acceptant leur sort mérité (mauvaise chance Karen). La prochaine saison peut alors commencer proprement chaque fois que nous serons prêts.

Enfin, le retour du football doit être vu comme une bonne chose. C’est plus qu’un simple divertissement, pour beaucoup (moi y compris), cela fait partie de notre maquillage social. Je suis à peu près sûr qu’après huit semaines d’isolement, quelques matchs à la télévision et les arguments des médias sociaux qui suivront seront un soulagement béni. Je pourrais même apprécier regarder Burnley v Crystal Palace.

Rob

Un autre XI…

Aimer tous les 11s distinctifs. Que diriez-vous de la Premier League Best 11 d’un club traditionnel non-top 6. Penser qui pourrait pousser à la deuxième place cette saison.

GK: Nigel Martyn

LB: Leighton Baines

CB: Robert Huth

CB: Wes Morgan

RB: Seamus Coleman

LW: Wilfried Zaha

CM: Gary Speed ​​(C)

CM: Matt Le Tissier

RW: David Ginola

CF: Jamie Vardy

CF: Alan Shearer

Alex, Londres (Penser qu’il devrait y avoir un pire Temple de la renommée de la Premier League. Je me demande qui seraient les deux premiers votes).

Réponse XI irritante

Je vois ton XI Adlan, j’apporterai le mien de joueurs qui viennent de m’énerver, que ce soit pendant leurs jours de jeu, leurs jours d’après-carrière ou tout simplement parce que je ne les aime pas pour aucune raison que ce soit, mon les raisons de mes sélections sont entre parenthèses;

GK: Thibaut Courtois (En tant que fan de Chelsea, c’était le choix évident)

DEF: Danny Mills (Ses opinions me mettent en colère)

DEF: Jamie Carragher (Le tristement célèbre incident de crachement de Sky Sports et il a toujours gardé son emploi)

DEF: William Gallas (sa colère d’Arsenal, sa crise de Chelsea “Je marquerai ses propres buts”)

DEF: Martin Keown (Ce qu’il a fait contre Ruud était juste vil)

MID: Joey Barton (aucune raison requise)

MID: James McClean (je ne pense pas que quiconque l’aime, toujours dans les nouvelles pour les mauvaises raisons)

MID: Stephen Hunt (Ce qu’il a fait contre Petr Cech)

MID: Ryan Giggs (pitreries hors du terrain)

FWD: El Hadji Diouf (Personne n’aime quelqu’un qui crache sur quelqu’un)

TA: Luis Suarez (Trois piqûres dans sa carrière, plus QUE le handball pour refuser au Ghana une place en demi-finale de la Coupe du monde)

Manager: Jose Mourinho à partir de la saison 15/16 (le plus grand manager de Chelsea, oui, mais comment il était envers Eva Carneiro lorsque mes vues ont changé)

Pas un joueur, mais est-ce juste moi qui ne supporte pas Martin Samuel du Soleil?

Mikey, CFC