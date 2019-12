Récompenses de match de la victoire 2-0 du Bayern Munich sur Wolfsburg

Le Bayern Munich s'est retrouvé de niveau en fin de match pour la deuxième fois cette semaine. Après une solide défensive de Wolfsburg, il est apparu que les Bavarois resteraient sans but à domicile pour la première fois en 2019. Heureusement, le Bayern a de nouveau trouvé des buts tardifs de Zirkzee et Gnabry et a scellé les trois points. Voici nos récompenses de match.

Échange de maillots: Koen Casteels

Le gardien belge a connu un match épique pour Wolfsburg pendant 88 minutes. Ses six arrêts ont permis à son équipe d'exclure le Bayern pendant une grande partie du match. Casteels a bloqué des tirs que nous avons l'habitude de voir entrer dans le fond du filet, en plus d'être très rapide sur les coups de pied de coin. Presque chaque balle fouettée a été interceptée en l'air par lui. Cela a amené le Bayern à prendre des virages courts ou à les garder au sol.

Mention honorable: toute la ligne arrière de Wolfsburg.

Neuer a fait tout ce qu'il avait besoin de faire aujourd'hui. Il a réalisé trois arrêts sur le chemin de son quatrième blanchissage de l'année. Neuer était également en mode balayeur complet aujourd'hui, sortant régulièrement de sa boîte afin de stopper une menace avant qu'elle ne se produise. Il a également fléchi ses habiletés de passe, complétant 46 des 47 passes de la journée! Après avoir récupéré le ballon, il a toujours regardé en premier pour lancer l'attaque.

Muller a eu un match intéressant. La façon dont la défense marquait à l'intérieur de la surface n'a pratiquement retiré Lewandowski du match. Les croix de Muller à l'époque étaient un peu ternes. Mais heureusement, il a continué d'essayer. Muller a décroché sa 11e passe décisive cette saison au premier but du Bayern. Il est le seul joueur à avoir récolté 11 passes décisives dans le Hinrunde d'une saison de Bundesliga. La belle balle de Muller à Lewandowski a également marqué le deuxième but, bien que Lewy soit crédité de cette aide.

Ovation debout: Serge Gnabry

Gnabry a enchaîné une belle performance mercredi avec une autre aujourd'hui. Le jeune ailier a été en mesure de créer bon nombre des rares chances que le Bayern avait, malgré la défense radicale contre laquelle il était confronté. Il était au bon endroit pendant la majeure partie du match pour aider son équipe – il était même au bon endroit pour marquer le but, mais Zirkzee est arrivé le premier. Comme ce fut le cas mercredi, Gnabry a marqué son but très tard, scellant la victoire pour le Bayern.

Monsieur du match: Joshua Zirkzee

Je sais que ce prix s'appelle Meister du match, mais je donne à Zirkzee ceci pour être Meister de la semaine! Deux gagnants en deux matchs. Et tous les deux sont venus à sa première touche, presque directement après leur entrée en tant que sous-marin. Et n'oublions pas que ce gamin n'a que 18 ans. Les critiques peuvent dire que les deux buts n'ont été atteints que grâce aux bonnes passes décisives de ses coéquipiers, mais il devait encore avoir le sang-froid et l'habileté pour les placer à l'arrière du filet. De plus, c'est juste un grand avantage d'être assez bon pour jouer pour le Bayern Munich.