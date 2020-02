Récompenses de match de la victoire 4-1 du Bayern contre le FC Köln

Échange de maillots: Mark Uth

Pendant la majeure partie du match, le FC Köln a été assez épouvantable. Cependant, une fois que le Bayern a retiré le pied de la pédale, Cologne est devenue plus fluide et dangereuse. Sans Manuel Neuer, Köln aurait pu faire un retour en force et repartir avec des points. Hélas, Mark Uth a été le seul buteur de Cologne. Lui et Jhon Cordoba se sont révélés difficiles ici et là, mais c’est Uth qui a profité des malheurs défensifs du Bayern pour donner à Köln au moins 1 but dans un match autrement difficile.

Les deux ont maintenu leur niveau de jeu exceptionnel. Les deux ont joué un rôle important dans ce match. Lewy était une menace de but et avait un objectif incroyable qui était une fusée de son pied faible pour ouvrir le match. Il a permis au jeu de s’accumuler, tenant souvent le ballon et permettant aux autres de le rattraper.

Davies était plus solide que jamais sur le côté gauche. Il y a eu des décisions défensives douteuses de Jerome Boateng, Benjamin Pavard et Lucas Hernandez (rouillé, je suppose). Davies était son habituel rapide comme l’éclair, et à chaque match qu’il joue à gauche, mieux il devient défensivement. Ce jeu était une excellente vitrine de la façon dont il n’a peut-être pas fait de mouvements flashy, mais a plutôt livré une performance qui a mis en évidence les subtiles améliorations défensives qu’il a apportées.

Le Raumdeuter était en pleine force aujourd’hui. Enfer, il aurait dû avoir entre deux et trois passes décisives de plus que les deux qu’il a créées dans les cinq premières minutes du match. Il était partout, offrant des passes incroyables et exploitant l’espace. Müller a délivré six passes clés, un record. Il n’y aura jamais un autre Raumdeuter comme Müller. Profitez-en tant que vous le pouvez et continuez d’espérer qu’il conserve sa forme actuelle. Nous avons besoin qu’il fasse ce qu’il fait si nous voulons conserver notre titre de champion et participer à la Ligue des champions.

Deux buts et ce qui était presque un triplé, Serge Gnabry cuisine. Il était entièrement dominant en première mi-temps, et bien qu’il ait commencé lent et lent dans la seconde, il est revenu en rugissant avec son deuxième but de la journée sur un magnifique tir de curling. Avec Gnabry en feu et à toute vapeur, il rend l’attaque déjà dangereuse du Bayern encore plus meurtrière avant notre affrontement important contre Chelsea le 25.

Les incroyables arrêts de Manuel Neuer sur Cordoue à la 78e minute et Anthony Modeste à la 89e, son dernier tacle au début de la deuxième mi-temps, et son arrêt exceptionnel sur le premier but de Köln qui a été refusé pour le hors-jeu a montré Neuer à son meilleur. Il devrait à juste titre être en colère contre Lucas Hernandez pour lui avoir coûté une feuille blanche, mais c’était une performance Neuer vintage et, pour être honnête, digne de tous les prix. Le Bayern aurait peut-être été très près de perdre son avance si Neuer n’avait pas été un géant (ou peut-être un titan?) Parmi les hommes aujourd’hui. Même lorsque la défense du Bayern n’est pas à son meilleur, il est rassurant de savoir que nous avons Neuer entre les manches.

Je suis vraiment fier qu’il soit mon gardien de but!