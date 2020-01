Récompenses de match de la victoire dominante du Bayern 5-0 contre Schalke

Pour la deuxième semaine consécutive, le Bayern Munich a marqué quatre buts ou plus et gardé une feuille blanche. La performance d’aujourd’hui contre Schalke 04 était un effort d’équipe total. Le Bayern a utilisé cinq buts de cinq joueurs différents et une stratégie défensive étouffante pour renvoyer Schalke à la maison avec une défaite de 5-0.

Échange de maillots: Alexander Nübel

Bien que Nübel n’ait pas joué aujourd’hui, l’arrivée estivale du Bayern n’aura probablement pas à trop concourir pour sa place lorsqu’il sera suspendu de la semaine prochaine. Markus Schubert était absolument terrible pour Schalke aujourd’hui. Ses deux erreurs massives ont mené aux buts de serre-livres du massacre de Bayern 5-0. Nübel va bientôt échanger son maillot bleu royal contre du rouge Bayern, et heureusement, il devrait avoir beaucoup d’expérience de jeu pour le reste du Rückrunde.

Les deux joueurs marquant un but, je ne pouvais pas en laisser un. Thiago et Müller semblent tous deux reprendre leur forme d’origine. Müller se retrouve souvent à l’attaque et marque à nouveau des buts. C’est quelque chose que nous n’avons pas vu plus tôt dans la saison lorsque les rumeurs ont circulé autour de son départ. Thiago semble également avoir repris confiance. Il a été fantastique sur le ballon aujourd’hui et n’a pas peur d’affronter les défenseurs.

Bien que la plupart des joueurs du monde entier auraient aimé avoir les chiffres que Lewandowski a publiés ce soir, c’était une nuit quelque peu terne selon ses critères. Oui, Lewandowski avait un but et une passe décisive, mais les chances qui lui ont été créées auraient pu se traduire par bien plus. Heureusement, cette fois, cela n’a rien coûté au Bayern.

Si vous y réfléchissez, n’est-ce pas un bon problème? C’est un gars qui a marqué dans presque tous les matches de championnat cette saison, et ici je me plains de ne pas avoir fait plus. Aucun doute là-dessus, Lewandowski est incroyable.

Encore une fois, le jeune Canadien prouve qu’il est l’une des jeunes stars les plus brillantes de la ligue, si ce n’est l’Europe. Davies a travaillé sa queue pendant tout le match, sprintant de gauche à droite. C’est tellement amusant de voir ses capacités défensives se développer sous nos yeux. Aujourd’hui encore, il a montré sa vitesse pour attraper un joueur adverse avec le ballon. Même lorsqu’il est battu, sa vitesse lui permet de revenir en arrière et de regagner le ballon. Il a également complété quatre passes clés de haut niveau et a réalisé près de 90% de ses passes en attaque.

Goretzka s’est retrouvé là où il devait être tout le match. Il a fourni l’assistance à Müller à la toute fin de la première mi-temps. Il a parfaitement joué le ballon dans l’espace lorsque Müller est entré dans la surface de réparation de six mètres. S’il n’avait pas effectué la course, la passe de Goretzka aurait probablement trouvé Lewandowski – se terminant probablement avec le même résultat. L’ancien homme de Schalke a ensuite marqué son propre but peu après la mi-temps. Après que son tir initial venant d’un coup de pied de coin ait été bloqué, Goretzka a pris la déviation une fois et l’a enterrée dans le fond du filet. Dans l’ensemble, ce n’est pas une mauvaise performance contre son ancienne équipe.