Récompenses pour le match nul 0-0 du Bayern Munich contre le RB Leipzig

Dans un match très attendu entre les deux meilleures équipes de Bundesliga, le Bayern Munich et le Rasenballsport Leipzig ont été égalés. Dans une ligue où nous attendons près de quatre buts par match, un nul 0-0 n’est pas toujours ce que les fans veulent voir. Les deux équipes ont raté de grandes occasions et manquaient de capacités de finition dans le dernier tiers. Pour la troisième fois consécutive en Bundesliga, Leipzig et Bayern se partagent les points. Voici nos récompenses de match.

Échange de maillots: Dayot Upamecano

Une grande raison du blanchiment de Leipzig du Bayern est due aux performances d’Upamecano. Il a réussi à décomposer les passes et les croix entrant facilement dans la surface. Il avait également un dégagement hors de la ligne au premier semestre, quand il semblait que Robert Lewandowski mettrait les hôtes en tête. La défense de Leipzig, dans son ensemble, était impressionnante aujourd’hui, mais Upamecano s’est démarqué.

Toute la saison, nous avons entendu que Boateng était échoué et trop vieux pour être utilisé dans ce système. Heureusement pour le Bayern, Boateng est intervenu et a remplacé les joueurs blessés et a aidé à ramener le Bayern au sommet de la table. Aujourd’hui, il a dû défendre Timo Werner et Christopher Nkunku. Bien qu’il ait semblé être un peu plus lent qu’auparavant, Boateng a toujours pris de bonnes décisions et a tenu les deux attaquants à distance, même s’ils le visaient spécifiquement.

Thiago était brillant sur le ballon aujourd’hui. Surtout dans la première moitié quand il a pu opérer dans des charges d’espace. Il a complété 89% de ses passes, la plupart d’entre eux essayant de percer des trous dans la défense de Leipzig. Il a réussi un tir incroyable juste à l’intérieur de la surface au début de la première mi-temps qui se retournait vers le but, mais le gardien de Leipzig était prêt pour la tâche et l’a paré. Cela aurait pu changer le jeu de façon drastique, s’il était entré. Dans l’ensemble, c’était un autre perfomère constant de Thiago.

Un autre joueur qui a intensifié et comblé les lacunes pour les joueurs blessés est David Alaba. Le défenseur autrichien a montré à la fois son talent et sa capacité d’adaptation. Jouant déjà hors de position en tant que défenseur central, Alaba s’est glissé pour jouer le défenseur central droit lorsque Boateng a été remplacé par Lucas Hernandez. Dans les deux endroits, il a brillé. Son moment le plus brillant est venu lorsque Manuel Neuer est venu loin de sa ligne et n’a pas remporté le ballon de Werner. Alaba a pu garder son calme et a réussi un blocage des buts, tout en s’assurant de ne pas utiliser ses mains.

Davies est devenu un pilier de ces prix au cours des derniers mois. Il prouve constamment qu’il est l’une des jeunes stars les plus brillantes d’Europe. Aujourd’hui, cette brillance était à nouveau exposée. Il a joué de haut en bas sur ce côté droit et a dominé à la fois avec le ballon et en défendant. Sa vitesse était à nouveau affichée des deux côtés du ballon. Il a créé quelques occasions pour ses coéquipiers en atteignant la ligne de fond et en reculant le ballon vers le point de penalty, mais personne n’a pu mettre un pied au bout d’un de ses centres. Pour les fans nord-américains, c’était génial de voir ce qui pourrait être un match pour les années à venir, tant au niveau international qu’en Bundesliga, car Tyler Adams affrontait souvent Davies. Il sera intéressant de savoir jusqu’où vont ces deux joueurs.