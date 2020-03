“Reconnaissant à ceux qui l’ont salué, les hommes changent mais les Frattais restent”

FRATTAMAGGIORE (NA). Il y a deux jours, l’ancien président des Frattese, Rocco D’Errico, à nos micros il a annoncé la clôture de la négociation avec le groupe Guarino et la fin de son expérience à la tête des nerostellati.

LES MOTS DE L’ANCIEN PATRON

Dans l’histoire de ses émotions, le passage sur les fans n’est certainement pas passé inaperçu, avec une flèche au Nerostellato Club: «Malheureusement, une petite frange des fans aux acclamations noires s’est révélée présomptueuse, les fans qui offensent et vont au-delà du simple soutien de l’équipe, attaquent personnel avec diffamation et se trouve même sur le personnel. Dès le début, je me suis dissocié de ce petit groupe, entre autres beaucoup de fans m’ont également défendu parce qu’ils comprenaient qu’il n’y avait rien pour moi. Je n’ai pas affaire à des gens indignes et arrogants. Je pense que chacun a son propre rôle, j’ai dû rompre les ponts avec une petite partie du Nerostellato Club parce que je n’avais pas envie d’être calomnié. Je le répète, je ne salue que la partie saine du supporter Frattese, qui m’a toujours soutenu et a montré maintes et maintes fois à aimer la chemise. “

SALUTATION DU CLUB

À nos microphones, le Nerostellato Club a répondu à D’Errico à travers les mots du numéro un Orazio Vitale: “Nous avons quitté Monte di Procida il y a trois ans, nous étions peu (regardez la note de l’éditeur photo), mais avec le temps nous sommes venus remplir l’Ianniello avec amour et passion pour le maillot noir. – a expliqué Vitale – Je crois que les images valent mille mots, c’est le Frattese et c’est ce que le Nerostellato Club a fait. Au nom de tous les membres du Club, nous remercions cependant le président Rocco D’Errico, ainsi que les dirigeants Rocco Pellino et Antonio Lamberti, pour l’amour et la passion prodigués à notre bien-aimé Frattese. Merci est un must et nous espérons que ce ne sera qu’un au revoir et non un adieu, nous en profitons également pour souhaiter la meilleure des chances aux cadres sortants. – conclut le président du Nerostellato Club – Nouveau président? Il a dirigé Real Fratta Acerra de 1996 à 1900, un entrepreneur en bâtiment qui veut bien faire. Cependant, je voudrais souligner que, tout en changeant les hommes à la barre, il ne reste que les Frattais et leur peuple. Nous remercions donc ceux qui ont tant donné à la cause et nous sommes prêts à soutenir ceux qui font désormais partie de notre famille “.