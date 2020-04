Reconnaissant pour l’approche parcimonieuse de Levy, pas de PL jusqu’en 2021 et plus de mails …

Merci pour vos mails. Continuez à les envoyer à theeditor@football365.com…

La saison n’est pas annulée, elle est simplement définie comme incomplète en raison des circonstances

Salut F365,

Je suis de retour avec une vision peu optimiste de la fin de la saison de football!

Auparavant, j’ai écrit sur la probabilité qu’il n’y aura pas de transferts cet été. Les journaux continuent d’augmenter les valeurs de la rumeur – Sancho se déplace maintenant apparemment sur 130 millions à une époque où les équipes perdent des dizaines de millions de revenus prévus pour les derniers mois de la saison! Absurdité! Les transferts (à part peut-être les bosmans et les swaps) ont essentiellement disparu l’année prochaine. Cela ne peut pas arriver. Comment un club peut-il risquer de payer des millions sur un transfert et un contrat de joueurs, alors qu’il ne peut plus prévoir les revenus et planifier combien il doit dépenser?!

OK, je me suis éloigné de la piste là-bas, mais la principale chose sur laquelle je voulais apporter ma contribution est d’annuler la saison en cours.

La saison ne sera pas annulée. Comme mentionné par d’autres, cela aurait probablement un impact important sur les contrats de télévision pour les jeux déjà joués et les revenus des tournois, etc. L’annulation et l’impossibilité de terminer sont deux choses différentes. La seule étape logique est d’annuler / de ne pas terminer la fin de saison. Il est impossible de le compléter avec un chapitre fermé en termes de finalisation des relégations, des promotions dans tous les pays d’Europe par exemple.

Cette saison va être définie comme non terminée en raison de circonstances externes.

Le football européen l’année prochaine est annulé en conséquence et est sensé car tous les pays européens et les ligues de football vont se remettre à des moments différents.

Le football reprendra au cours de la saison prochaine lorsque cela sera possible dans toute l’Europe.

Le 21/22, le football européen reviendra sur la base de 20/21 positions.

C’est une grosse douleur dans le cerceau pour tout le monde – le paysage financier va changer massivement dans le football et certains clubs vont être ruinés par tout cela.

Mais cela se produit, et cela se produit en ce moment.

Gary B (C’est un beau bordel que nous avons des gens. Restez en sécurité.)

De saison en saison

Il semble y avoir deux écoles de pensée sur la saison 2019/2020.

Terminez tôt (les options incluent: annuler, attribuer des places actuelles, attribuer la victoire à Liverpool, mais maintenir tous les autres postes avec des promotions et des relégations annulées, etc.)

Jouez (les options incluent: horaire d’été condensé, festival du football, matchs à huis clos, équipes en quarantaine, etc.)

Ni l’un ni l’autre ne semblent expliquer la saison 2021/2022. À l’heure actuelle, on nous dit que les essais humains sur un vaccin ne commenceront qu’en octobre et qu’un vaste programme de vaccination n’aura pas lieu avant un an environ. Il est tout à fait probable qu’il y aura une deuxième vague de coronavirus à la fin de cette année et au début de l’année prochaine, car le temps devient plus favorable pour le virus. En effet, la plupart des gouvernements s’y préparent.

Je crois que la prochaine saison de football pourrait être également perturbée, donc la précipitation pour résoudre cette saison semble inutile. Je propose une saison 2019/2022. Une saison, s’étalant sur deux ans. Je pense qu’il vaudrait mieux avoir une saison étrange, frustrante et dérangée, que d’écrire celle-ci, de passer à mi-chemin de la suivante et de l’écrire aussi.

L’été prochain, nous devrions avoir les euros et les Jeux olympiques. Ce qui semble être le point final le plus réaliste pour ce virus. Après quoi, nous pouvons redémarrer le cycle de saison annuel habituel à partir de 2022/2023. À l’heure actuelle, il reste environ 9 jours de match, selon l’équipe impaire qui a un match en main. Cela pourrait facilement être échelonné sur plusieurs mois, chaque équipe jouant une fois par mois mais il y a toujours des matchs de football une fois par semaine, ce qui permet un bon niveau d’isolement / mise en quarantaine intra-match. Cela pourrait également s’appliquer aux compétitions de Coupe d’Europe et de Coupe Nationale.

Même si cette saison prolongée devait se terminer au début de 2021, il y aurait une courte pause avant les Euros et les Jeux olympiques, ce qui signifie que les fans et les téléspectateurs ne seraient pas sans divertissement pendant longtemps et cela donnerait également aux joueurs un repos précieux étant donné qu’ils ont un Calendrier d’été devant eux avant une courte pré-saison puis une saison de football 2022/23 très attendue devant eux.

TM

Soyons réalistes, la saison recommencera probablement en mars 2021

Monsieur le rédacteur,

J’ai lu les lettres à annuler et celles à ne pas annuler. Des solutions créatives, des solutions folles, des solutions sensées.

Mais deux choses m’ont dérangé. Nous discutons d’abord de la “saison prochaine” comme si elle commencerait normalement en août. Quelques nouvelles, ce ne sera pas le cas. Il y aura une deuxième vague d’infections à mesure que les blocages seront assouplis. Mais le gouvernement voudra protéger le NHS tel qu’il est actuellement – je ne prévois pas un événement sportif avec environ 30 000 personnes qui se déroulera cette année civile. Et c’est une moyenne approximative. Essayez 80 000 à l’Ataturk plus le voyage international pour une finale de ligue des champions? Ça n’arrivera jamais.

Jouer derrière des portes closes est le suivant, et je comprends cela, cela semble raisonnable. Cependant, je ne pense pas que cela puisse se produire pour une raison principale – les gens. Et en particulier les fans de football – ils aiment se réunir. Un match à Anfield par exemple – les pubs, les rues en dehors du sol. Garanti pour être percuté. Surtout s’il s’agit d’un jeu potentiellement gagnant.

Sans parler des idées concernant le personnel squelette, la sécurité minimale, les camps d’isolement des joueurs, etc. Fondamentalement, c’est un non-sens logistique, et vous parlez toujours de 100 personnes voyageant à travers le pays (plus l’Europe) et interagissant les unes avec les autres. Les joueurs bloqués sont une chose. Qu’en est-il des équipes de support, mettez-les toutes dans un bon hôtel? Mais qu’en est-il du personnel de l’hôtel? Sécurité minimale? Pensons-nous vraiment qu’une force de police débordée essayant de gérer toute la population redirigera même un officier vers un match de football? Ils ne le feront pas et ne devraient pas. Et les blessures? C’est un sport de contact, les jambes cassées ont besoin d’équipes d’ambulance, de personnel hospitalier, de lits, de chirurgiens, de kinés, de médicaments…

Personnellement, je pense que nous devons juste attendre et voir. Le scénario probable est que la saison 19/20 se terminera le 20/21. Ces deux saisons seront réunies en une seule. Essentiellement, le football est d’un mois à une pause d’un an.

Marc (Londres)

«L’idée de reporter jusqu’en septembre est encore pire. Pourquoi gâcher une saison alors que vous pouvez en gâcher deux? »

– James de Chorley.

James, pourquoi faites-vous l’hypothèse que nous serons de retour à la normale en août?

Personne ne sait quand ce sera. Le directeur médical adjoint de l’Angleterre a déclaré qu’il pourrait s’écouler six mois ou plus avant que nous puissions revenir à la normale. Il est donc probablement sûr de dire que la saison 2020/21 est déjà ruinée.

Ken Lalobo – LUFC (Oui je l’admets, je ne veux pas que la saison soit annulée)

Allons-nous apprendre?

Oh comme j’espère Toby Sprigings a raison et que lorsque le football reviendra, il rendra une créature beaucoup plus modeste, accessible et prudente. Si rien d’autre, notre retrait forcé de cet opiacé particulièrement, devrait être rendu beaucoup plus facile par le comportement étonnant égoïste et mensonger de Daniel Levy. Comment n’importe quelle organisation qui a tant de liquidités pourrait même commencer à envisager de prendre des documents, ne fait que mendier la croyance.

Cependant, plein d’espoir comme je le suis, nous pourrons tous en sortir dans un monde meilleur, l’histoire de … eh bien, l’histoire, nous dit que la race humaine est un peu folle d’apprendre de l’expérience. Souvenez-vous de la Grande Guerre (conçue comme la guerre pour mettre fin à toutes les guerres, mais ne s’est même pas avérée être la dernière guerre mondiale). Souvenez-vous de l’Holocauste et des millions de personnes qui sont mortes à cause de l’antisémitisme et des préjugés (particulièrement pertinents pour chanter les fans de football). Rappelez-vous la dernière fois que vous avez bu à l’excès et que vous vous êtes réveillé en vous sentant comme des ordures complètes et absolues (et vous vous êtes promis de ne plus jamais faire ça).

Peut-être que nous de F365 pouvons conclure un pacte. Peut-être pouvons-nous être la conscience de la communauté élargie des fans de football. Peut-être pouvons-nous garantir qu’aucun footballeur ne soit jamais payé plus en une semaine que l’ensemble du personnel d’un hôpital britannique de bonne taille en un an, jamais plus. Peut-être pouvons-nous avoir Daniel Levy retiré de son poste chez Sp * rs, s’étant avéré être probablement la personne la moins en forme et la mieux placée en tête d’une très longue liste. Peut-être pouvons-nous réinitialiser nos priorités et ne jamais revenir en arrière. Peut-être….

Carolyn, Gooner du sud de Londres

Je suis reconnaissant pour l’approche parcimonieuse de Levy

Merci, Mike, LFC dégoûté de Tunbridge Wells, Pour la diatribe sur les Spurs ce matin.

Si vous pensez que les joueurs ne sont pas touchés, vous n’avez clairement aucune idée du fonctionnement du club. Les salaires sont liés au rendement. Si vous n’êtes pas sur le terrain, ne marquez pas de buts ou ne vous assurez pas une certaine position dans le tableau, je suppose que beaucoup d’entre eux prennent plus de 20% de coupe de cheveux étant donné que l’aspect lié aux performances disparaît. Je ne pleurerai pas pour un trop grand nombre d’entre eux, mais ne prétendons pas que cela n’affecte pas non plus l’équipe de jeu. Je suis sûr qu’il y aura d’autres coupes une fois que le résultat de la saison sera clair. Levy a déjà signalé que c’était le cas, en faisant référence à des coupes au Barça, à Madrid et à la Juve, mais jusqu’à ce que vous en soyez certain, pourquoi risquer de faire chier le personnel qui peut monter et partir potentiellement dans deux mois, et être le seul club à le faire?

Compte tenu de la récession, je suis reconnaissant à l’approche parcimonieuse de Levy de ne pas nous voir étendre la masse salariale et mettre le club dans une position plus précaire. Pour donner plus de recul, les Spurs perdent environ 5 millions par match à domicile. Étant donné où nous en sommes dans la saison et l’annulation de divers événements sportifs, attendez-vous à ce que les revenus totaux des Spurs baissent d’au moins 20% une fois que tout sera dit et fait. Une organisation qui n’a actuellement aucun revenu de match et qui est fermée sur le plan opérationnel, continue de payer son personnel à 80%, en utilisant le régime du gouvernement (horreur de choc – c’est pour ça qu’il est là), au lieu de les licencier sans salaire – mais que ne fait pas les gros titres ou ne joue pas avec une indignation préconçue que certaines personnes semblent apprécier.

Dan James «Jour 23 du verrouillage. Tous les travaux et pas de jeu….”

Mike, LFC, London et al…

Si vous avez terminé, puis-je souligner que la déclaration de Levy hier incluait clairement les mots «et les administrateurs» lors du détail de la personne qui bénéficiera de la réduction de salaire? Ce sont essentiellement les joueurs qui ne seront pas affectés. Et les directeurs et cadres supérieurs (y compris Levy) ne seraient pas éligibles au régime gouvernemental et ne recevraient donc pas l’argent des contribuables de toute façon.

En ce qui concerne les joueurs, je pense que la PFA et Gordon Taylor font de leur mieux pour faire obstacle à une baisse de salaire pour le moment et utilisent leur poids considérable pour arrêter les clubs agissant unilatéralement concernant les contrats des joueurs. Ce serait bien si les joueurs étaient prêts à prendre la décision de leur propre gré, mais je ne sais pas quel type de relation le footballeur moyen de première division a avec son syndicat, et quel genre de pouvoir ils ont dans cette situation. En effet, on pourrait lire la déclaration de Levy comme un défi lancé au PFA et aux joueurs d’en faire plus, avec ses déclarations selon lesquelles “ les gens doivent se réveiller ”, “ le football ne peut pas fonctionner dans une bulle ”, nous espérons les discussions en cours entre la Premier League et le PFA amènera les joueurs à faire leur part.

Maintenant, est-ce que je pense que Joe Lewis devrait siphonner une partie de sa vaste richesse en cette période extraordinaire pour continuer à payer aux gens leur plein salaire? Oui bien sûr. Mais il n’a jamais montré une tendance à injecter des richesses dans le club (la cause de la «stratégie de transfert sensée» que vous louez). En l’absence de cela, Levy, déjà diviseur, a été contraint de prendre une décision difficile dont il devait savoir qu’elle s’avérerait très impopulaire.

Désagréable? Peut-être – je pense que cela en dit plus sur la nature sordide de la finance dans le football anglais en général. Mais une honte? Le club le plus vil du football anglais? Grandissez.

Andrew

Oui, Mike (LFC, de la banlieue populaire de Merseyside à Londres), nous sommes le club le plus vil du monde.

Je suis sûr que la Juventus a dû ressentir les sentiments les plus chaleureux de votre club après Heysel.

En dépit de tout cela, que peut-on attendre d’autre de M. Spock, le propriétaire de Tottenham?

Un bonus de 3 millions de livres sterling pour avoir achevé un stade en retard et dépassant le budget – imaginez ce qu’il aurait été payé s’il avait été achevé à temps?

David (Sydney, banlieue juste en haut de Tottenham Hale)

Taxes et football

Je ne lis plus souvent la boîte aux lettres, mais comme je n’ai plus grand-chose à faire ces jours-ci, j’ai pensé que j’allais essayer ce matin. Je suis content de l’avoir fait – je l’ai encore beaucoup apprécié. Je voulais juste faire un commentaire à Steve à Los Angeles. Il a mentionné quelque chose que beaucoup de gens disent souvent par erreur, et cela vaut probablement la peine d’être corrigé.

Il a mentionné quelque chose sur «l’argent du gouvernement étant votre argent», et que vos «impôts sont en train de s’énerver». Ce n’est pas comme ça que l’argent fonctionne dans ce pays, ou aux États-Unis, en fait.

Le gouvernement est un émetteur souverain, ce qui signifie qu’ils peuvent passer à la Royal Mint et simplement imprimer autant d’argent qu’ils le souhaitent, quand ils le souhaitent (ou probablement de nos jours, il suffit de coller quelques zéros supplémentaires dans une feuille de calcul quelque part) . C’est ainsi qu’ils peuvent soudain se permettre de payer des milliards de livres sterling sur les salaires et l’équipement médical des gens, etc.

Les taxes ne sont pas perçues pour donner au gouvernement un budget annuel qu’il peut dépenser. C’est en fait l’inverse. Les gouvernements souverains peuvent dépenser ce qu’ils aiment pour injecter de l’argent dans l’économie, et ils utilisent les impôts pour retirer cet argent à nouveau, pour s’assurer qu’il conserve sa valeur et éviter l’inflation. Et je dis «gouvernements souverains» parce que le Royaume-Uni crée ses propres livres sterling, alors que les Européens qui souscrivent à l’euro ne peuvent pas le faire (en raison de la centralisation).

Quoi qu’il en soit, cela me dérange toujours lorsque les politiciens se trompent parce que si vous avez fait la recherche Google la plus simple, vous pouvez trouver des centaines d’articles et de vidéos pour expliquer comment tout cela fonctionne. Et cela vaut la peine de le savoir car chaque fois que quelqu’un dit “vos impôts sont gaspillés”, vous pouvez poliment faire remarquer que ce n’est pas ainsi que l’argent fonctionne.

À votre santé,

Kellen

Espoir pour le football…

Je viens de regarder le film (Under their Skin on ITV) sur Robbie Lyle (fondateur d’AFC TV), un partisan d’Arsenal de longue date, parlant de sa création et des abus raciaux qu’il a reçus. Il a également parlé du soutien multiculturel croissant pour le jeu que nous aimons tous.

J’ai été profondément touché par la façon dont il a parlé de son père et par le fait qu’il ne pouvait pas l’emmener à un match en raison de sa fragilité physique et de ses chances d’être victime de violence raciale. Un groupe de concitoyens noirs a parlé de son expérience du racisme lors de matchs de football avec un effet culturel dévastateur

C’était un point de vue convaincant de Robbie en particulier qui accepte que l’AFCTV et sera toujours critiqué (certains authentiques et certains inacceptables)

Robbie (que je ne connais pas) accepté comme l’un des principaux partisans d’Arsenal a également reconnu qu’il serait maltraité par écrit, mais ce sont les abus raciaux qui ont touché le nerf.

Son explication émotionnelle sur les abus raciaux (en particulier de la part des guerriers du clavier en ligne (des lâches à mon avis) a touché mon partenaire Selin et moi pendant que nous regardions le programme.

Ceux d’entre nous qui souffrent de ce déluge constant d’abus raciaux doivent soulever cette question constamment parce qu’il y a un sentiment que le football dans le monde ne traite pas efficacement avec de tels abus. Les sanctions ne correspondent pas au crime et tant que les équipes ne seront pas suspendues et les terrains fermés pour les matchs, les gens commenceront vraiment à changer de comportement.

Le virus Covid 19 tue des milliers de personnes et j’espère qu’un vaccin efficace qui nous sauvera tous pourra être développé rapidement

À mon avis, le football changera considérablement. Apprécier la vie ensemble, se souvenir de la vie de ceux qui sont perdus et comment être plus gentil avec chacun (sans perdre l’esprit des fans compétitifs) est la meilleure façon de célébrer leur vie

La fin des comportements de colère, intolérables, violents et de la violence raciale, ce n’était pas nécessaire

Oui, je sais que c’est peut-être un vœu pieux… .Cependant, c’est tout ce que nous avons en ce moment et des gens comme Robbie Lyle sont plus nécessaires que jamais

Tony Laforce, Hackney, Londres, Angleterre

Bonus d’objectif…

Jusqu’à ce que Kevin en parle ce matin lorsqu’il parlait de la suppression du bonus de but de Jamie Vardy si la saison était annulée et devrait-il le rembourser? Cela ne m’avait pas traversé l’esprit, mais il est sur place, ces buts auraient été marqués au cours d’une saison qui a été déclarée nulle et non avenue, si les sociétés de droits de télévision estimaient qu’elles avaient droit à leur argent si la liste des rencontres est pas terminé, alors chaque club aurait théoriquement droit à des «bonus» en espèces versés en raison des performances sur le terrain, que ce soit des draps propres, des plaqués, des passes décisives, des buts, etc.

Je pense que si la saison est déclarée nulle, cela va causer beaucoup de zones grises, beaucoup d’autres problèmes et potentiellement beaucoup de répercussions, où les joueurs ou peut-être les clubs se poursuivront devant les tribunaux, oh mon dieu c’est ne va jamais finir n’est-ce pas?

Mikey, CFC

Souriant…

Merci à Alex, Londres d’avoir mis un sourire sur mon visage ce matin.

Ceux d’un certain millésime se souviendront de la série de livres Colemanballs qui rassemblait chaque année les plus belles gaffes. Geordie honoraire préféré de tous, connu sous le nom de Keggy, avait pratiquement sa propre section, avec certains des points forts:

“Ils comparent Steve McManaman à Steve Highway et il ne lui ressemble en rien, mais je peux voir pourquoi – c’est parce qu’il est un peu différent”.

“Les gardiens de but ne sont pas nés aujourd’hui avant la fin de la vingtaine ou de la trentaine et parfois même pas”.

“Les Allemands n’ont qu’un joueur de moins de 22 ans, et il en a 23”!

L’homme est une véritable mine d’or!

David (* ce * près de télécharger Champ Manager)

Jack Grealish

Salut MC,

Je viens de lire Williams Douglas Foster, le courriel de Stretford, ce qui revient à dire “Laisse Jack tranquille tout le monde”, quelque chose m’a paru absent de toute l’escapade. Pourquoi la police n’a-t-elle pas été plus impliquée? Un homme prétendant avoir été stupide d’accepter l’offre d’assister à la fête d’un ami, a écrasé son Range Rover dans 2 voitures garées puis a quitté les lieux de l’accident. La dernière fois que j’ai entendu, c’était une infraction. Mineure, certes, mais néanmoins une infraction. La police n’aurait-elle pas dû immédiatement visiter Grealish et prélever des échantillons de sang ou d’urine pour voir s’il était sous l’influence de substances intoxicantes? Est-ce peut-être parce qu’il est célèbre, riche et a présenté des excuses ridicules à l’écran? Peu importe si son club lui a infligé une amende. Si j’habitais à Birmingham, je préférerais savoir que les gens qui conduisent près d’une tonne d’acier ne le font pas sous l’influence. Pourquoi cela a-t-il été balayé si facilement sous le tapis?

Cordialement,

Adrian

Citations de football préférées

La citation préférée du football doit être la réponse de Peter Crouch à la question “que seriez-vous si vous n’étiez pas footballeur?”

“Une vierge!”. Génie.

Kaspar, Londres

2 printemps à l’esprit

Graham Taylor, lorsqu’on lui a demandé s’il était surpris par le départ de Roy Keane de Sunderland.

“Pas totalement. Je pense qu’il y a une chose psychologique chez les gens qui font pousser la barbe sans raison.

Les gens peuvent rire de cela et dire que c’est absolument idiot, mais il a changé de personnalité quand cette barbe a grandi.

Ma femme vous dira la vérité. Quand j’ai vu la barbe, je lui ai dit qu’il y avait des problèmes. Je pense qu’il y a un problème psychologique quand les gens font pousser la barbe sans raison. Je ne peux pas croire qu’ils le fassent. “

Kevin Keegan sur la fenêtre de transfert

“Eh bien, c’est comme me demander qui est sur ma liste de cartes de Noël. Je m’assois avec la femme et je dis “Ils nous en ont envoyé un l’année dernière ou cette année”, et s’ils ne l’ont pas, nous déchirons le nom et le jetons à la poubelle. Mais ensuite, quelques jours après Noël, la carte pourrait arriver en retard, alors nous faisons une carte pour eux le 28 et la datons le 22 et l’envoyons et espérons qu’ils ne le remarqueront pas … Je n’ai aucune idée de ce que je ‘ je parle “

Martin de Rayleigh

Une manne de jeu?

Donc, si et c’est un gros si, cette saison est déclarée nulle et non avenue, est-ce que je récupère mes mises sur les paris perdus? Comme j’ai ce qui peut être décrit comme la touche Midas inversée en ce qui concerne les paris, un remboursement important serait plus que bienvenu en ces temps troublants. Quelqu’un a-t-il obtenu l’adresse e-mail de Ray Winstone?

Ad Dane, Bulgarie