Lucas Hernandez et Corentin Tolisso sont les deux transferts les plus chers du Bayern Munich de tous les temps, mais ils sont loin du potentiel que leurs étiquettes de prix respectives indiqueraient. Les deux joueurs ont joué principalement sur le banc sous l’entraîneur-chef nouvellement étendu Hansi Flick. La rumeur veut que Tolisso soit à vendre et Hernandez est maintenant confronté à la perspective de concurrencer David Alaba pour son propre poste. Ils sont passés d’une signature record à une réflexion après coup à une vitesse alarmante.

De la Coupe du monde au banc: Tolisso

Tolisso a joué une solide première saison au Bayern Munich (2017/18) et a connu un triomphe à la Coupe du monde 2018. Puis une blessure catastrophique du LCA lors du troisième match de 2018/19 a fait dérailler sa carrière. Il avait joué régulièrement en 2017/18, enregistrant un peu plus de 2300 minutes et contribuant à 10 buts et 7 passes décisives du milieu de terrain central, mais 2018/19 était une perte totale.

La forme de Tolisso ne s’est pas rétablie dans la saison en cours (2019/20), ce qui lui a rapidement coûté sa place de partant sous l’ancien entraîneur Niko Kovac. Il est resté un joueur de banc sous Hansi Flick. Il semble de plus en plus probable que la signature du record du Bayern en 2017 pourrait repartir avec peu de résultats.

Le Bayern a signé un contrat de cinq ans avec Tolisso jusqu’en 2022, le club dispose donc d’un an avant qu’une décision ne soit prise lorsque Tolisso entamera la quatrième année de son contrat au cours de la saison 2020/21. Mais si la forme post-blessure du Français n’est tout simplement pas ce que le Bayern a acheté en 2017, le club pourrait réduire ses pertes et avancer tôt.

Remplacé trop tôt: Hernandez

Le directeur sportif actuel Hasan Salihamidzic a signé son propre contrat avec le Bayern Munich un mois après que le Bayern a signé Tolisso. Bien que Brazzo n’ait pas participé à la signature de Tolisso, Lucas Hernandez était et est censé être l’un des joueurs qui définiront son héritage. Il suffit de dire que l’intégration de Hernandez ne s’est pas déroulée comme prévu.

Évidemment, il y avait un risque de payer 80 millions d’euros pour un joueur soignant une grave blessure au genou. Après que les parties soient parvenues à un accord pour Hernandez début 2019, Hernandez a subi une intervention chirurgicale et a achevé sa rééducation à Munich. Tout semblait aller bien. Mats Hummels a vu l’écriture sur le mur et a demandé et reçu un transfert au Borussia Dortmund.

Comme prévu, Hernandez était un partant au poste de défenseur central pour la décevante début de saison 2019/20 sous Niko Kovac, mais tout s’est brutalement arrêté. Une blessure importante à la cheville au début de la saison lui a coûté plus de trois mois et douze matchs. Hernandez avait donc déjà été retiré de la formation de départ avant que Kovac ne soit remplacé par Hansi Flick.

Hernandez a finalement fait son retour début février 2020. Mais même depuis, il n’a disputé qu’un seul match complet. Sa dernière apparition était de cinq minutes à la fin de la victoire 2-0 du Bayern contre le FC Augsburg. Alors que Jerome Boateng a joué pour un Niklas Süle blessé sur le côté droit de la défense centrale, David Alaba a ébloui à la place de Hernandez sur la gauche.

Ce qui nous attend pour Hernandez est tout sauf clair. Malgré le bruit qu’Alaba pourrait déménager ailleurs, il semble plus probable qu’il signera une prolongation – et il n’a que 27 ans, trois ans de plus que Hernandez lui-même. Cela placerait le dernier record du Bayern dans la position très inhabituelle de se battre pour une place dans la formation de départ contre le vétéran de longue date du Bayern et le produit de l’académie, qui a brillamment joué dans la position destinée à Hernandez lui-même.

Bien que la marée ait déjà tourné à Tolisso, qui a peu de chances de pénétrer dans le milieu de terrain du Bayern, il est encore trop tôt pour dire si Hernandez pourrait renverser la vapeur. Il est très difficile de dire ce qui pourrait arriver ensuite. Même si Hernandez se remet complètement de ses blessures diverses, peut-il déplacer Alaba de son nouveau rôle? C’est une proposition très difficile. Signé en entrée, se contentera-t-il d’une sauvegarde?

Des signatures de haut niveau sont toujours un risque, même pour un club aussi prudent que le Bayern Munich. Les blessures ne sont évidemment pas prévisibles et il est regrettable que Tolisso et Hernandez aient perdu autant de terrain pour eux. Mais leurs combats ne peuvent pas être considérés comme un acte d’accusation du directeur sportif ou du front office du club. Salihamidzic a également décroché l’or à Pavard et Davies – sans parler de la décision du club de signer Hansi Flick comme assistant principal de Kovac.

La façon dont Flick gère ses options en défense centrale sera l’une des plus grandes questions à l’avenir une fois la saison reprise et au-delà.