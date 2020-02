Record de courte piste entre le Bayern et Chelsea en Ligue des champions

Bien que l’histoire entre le Chelsea et Bayern Munich C’est très court, ils ont déjà disputé deux finales et ce mardi ils s’affronteront à nouveau pour les huitièmes de finale du match aller. UEFA Champions League.

À quatre reprises, ils ont été vus dans les compétitions européennes, et le solde dicte une victoire à côté, en échange de deux nuls.

Dans la Édition 2004-05, ils ont couru en quart de finale. Dans cette édition, la série a également ouvert en Pont de Stanford avec une victoire des Londoniens par 4-2, avantage qui leur a permis de passer au tour suivant malgré une chute dans les 90 dernières minutes avec un score de 3-2.

Il 19 mai 2012 ont été mesurés dans la grande finale qui s’est terminée par un match nul 1-1 après les buts de Thomas Müller et Didier Drogba, cependant, dans le cas des criminels, les Anglais ont été plus efficaces et ont remporté la couronne.

Le match revanche est venu un an plus tard, mais maintenant pour le Super Coupe d’Europe, où le match s’est terminé 2-2 égalitéCependant, cette fois, l’équipe bavaroise a été efficace depuis le point de penalty pour conserver la victoire et la coupe.

Le Bayern atteint cet engagement en tant que meilleure équipe du groupe B avec une étape parfaite de six victoires, qui comprenait des victoires contre Tottenham, Olympiacos et Red Star.

Alors que Chelsea a obtenu sa passe jusqu’au dernier duel, où il a gagné 2-1 à Lille et avancé comme deuxième avec 11 unités, seulement derrière Valence dans le secteur H.