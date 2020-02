Récupération après le trébuchement: Zidane devra peut-être revenir à ce qui a fonctionné

Il y a deux semaines, le Real Madrid vivait un moment positif avec trois points d’avance sur Barcelone et attendait avec impatience le retour imminent d’Eden Hazard. Beaucoup pensaient que le Belge apporterait la touche vitale qui leur permettrait de franchir les obstacles de taille attendus à Manchester City et El Clasico. Deux semaines plus tard et la réalité a frappé l’équipe d’un coup brutal – Hazard, regardant son moi toujours influent (si un peu réservé) – est de retour sur la table des blessures tandis que le club a trébuché contre les hommes de Guardiola lors du match aller de la Ligue des Champions. de 16. Il y a un sentiment d’inévitabilité en termes de ce qui pourrait potentiellement suivre, la similitude étrange avec la semaine de l’enfer de la saison dernière et la façon dont désastreuse qui s’est déroulée a beaucoup de désespoir pour le sort de l’équipe cette saison.

C’est un moment vraiment éprouvant pour le club. Zidane devra manœuvrer les eaux difficiles à venir sans l’un de ses atouts les plus précieux dans Hazard. Malgré tout (blessures et manque de production brute), Hazard est sans doute l’attaquant le plus influent du Real Madrid et son absence entravera la capacité offensive de l’équipe à l’avenir. Et c’était clair contre Manchester City où il y avait des difficultés à créer des opportunités de haute qualité à domicile. Avec un match de défaite potentiel contre leurs rivaux dimanche, l’équipe doit réfléchir et réévaluer son modèle tactique actuel pour voir quels changements sont nécessaires.

Rodrygo a enregistré ce qui reste le seul triplé de l’équipe cette saison

En regardant la saison en arrière, il est important de revenir sur le match contre Galatasaray en novembre. Ce match semblait être le tournant majeur. Los Merengues avait fantastiquement dépêché son opposition avec un score remarquable de 6-0 et au cœur de cette performance et la clé apparente pour libérer le potentiel de l’alignement actuel était le prodige brésilien Rodrygo Goes. Le sang-froid, la finition clinique, la vivacité et la netteté du jeune étaient un spectacle à voir alors qu’il enregistrait ce qui reste le seul tour du chapeau de l’équipe cette saison. Le modèle plat 4-3-3 qui a conduit à l’un des écrans les plus dominants au cours de l’année devrait ouvrir la voie à suivre.

La réponse semblait évidente. Champ un milieu de terrain de Casemiro-Valverde-Kroos et au moins deux ailiers traditionnels – Hazard et Rodrygo spécifiquement à l’époque. Cette composition de l’équipe a fourni un équilibre qui manquait au Real Madrid depuis longtemps. La présence de Valverde au milieu de terrain a été une révélation bien documentée. Les capacités de box-to-box de l’Urugyuan sont essentielles pour améliorer la verticalité de l’équipe en attaque sans sacrifier la couverture défensive. Et tandis que la distribution stabilisante de Kroos et sa participation aux attaques renouvelée ont fait de lui le meilleur candidat pour occuper le troisième emplacement de milieu de terrain (Casemiro étant un verrou), Modric est une alternative réalisable qui s’est avérée fiable et compétente. La règle mdifield est donc apparue, simple: champ Casemiro, Valverde, et un de Kroos ou Modric.

Le milieu de terrain devait alors être soutenu par un trident dynamique, créatif et attaquant direct. Malgré ses ratés occasionnels dans certains matchs, Benzema reste sans aucun doute la meilleure option en tant qu’avant-centre (pour ne pas dire qu’il ne faudrait pas accorder plus de temps à Jovic et Mariano). Hazard, quand la forme occuperait l’aile gauche et Rodrygo est apparu comme l’option la plus attrayante pour l’aile droite, surtout compte tenu de l’irrégularité de Bale et des difficultés de Vinicius de ce côté. En l’absence de Hazard, Vincius serait le choix le plus approprié sur l’aile gauche. Cependant, il semble que malgré les excellents résultats, Zidane n’a pas encore fait tapis sur cette équipe. Le gestionnaire a plutôt essayé de construire le cadre autour du style d’activation du contrôle d’Isco. L’Espagnol est devenu une partie intégrante de la configuration principale actuelle. Et il y a de sérieuses questions pour savoir si c’est dans le meilleur intérêt de l’équipe.

Isco est une figure polarisante et a été pendant la majeure partie de sa carrière au Santiago Bernabeu. Sa qualité n’est pas sujette à débat. Ce qu’Isco apporte à la table, c’est un toucher, un contrôle et une rétention de balle exquis – mais la question a toujours été de savoir s’ils suffisent à compenser l’effet de décrochage qu’il a dû à son manque de directivité et de vision. Il n’y a pas de bonne réponse, mais il existe une alternative qui mérite d’être étudiée. Zidane a reçu une formule qui a un potentiel incroyable et pourrait être le moyen le plus efficace d’optimiser la liste à portée de main. Revenir à la formation qui semblait incroyablement prometteuse contre Galatasaray et d’autres matchs de cette période peut être nécessaire. À tout le moins, il mérite une exploration plus approfondie. Rodrygo n’est pas disponible pour le Clasico et Bale n’a pas vu de minutes importantes récemment, mais ce n’est pas seulement une mesure à court terme. Au-delà du match de demain, la saison peut dépendre de la volonté ou non du Real Madrid de revenir à ce qui semblait bien fonctionner.

