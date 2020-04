“Récupération C et D? Risques et coûts insoutenables. Footballeurs combien de charité”

Agent sportif expert et ancien footballeur, Silvano Martina, qui a entre autres suivi et suit des joueurs du calibre de Gianluigi Buffon, Simone Barone, Antonio Mirante, Massimo Maccarone et Nemanja Vidic. Notre rédaction s’est jointe à lui pour analyser le moment où le football italien vit par rapport à l’urgence économique et sanitaire déclenchée par la pandémie de Covid-19.

SÉCURITÉ SÉRIE A

L’Italie est en train de passer à la phase 2, beaucoup vivent “détenus” depuis des semaines. La Serie A, après de nombreux matches, semble enfin prête à recommencer pour terminer la saison: «J’ai entendu beaucoup de discussions, franchement il y a des problèmes bien plus importants que, par exemple, les bavardages sur la réforme de l’activité des procureurs ou les coupures des footballeurs de Serie A. – Martina fait remarquer – Le championnat de football maximum est super contrôlé, avec prudence je pense que nous pouvons recommencer car c’est déjà le cas. Les risques peuvent être contenus, pour le moment je n’ai pas envie de tirer des phrases, je suis chez moi depuis 50 jours même sans aucun symptôme et cela me semble complètement absurde, mais en regardant la télé je m’inquiète et moi, comme tout citoyen, je reviens aux décisions du gouvernement reprendre mes activités “.

Ph Serie B, balle

RISQUES DE C BAS

À l’exception de la Serie A, et peut-être B, alors les autres catégories risquent gros en cas de récupération: «Les Serie C et D maintiennent un risque très élevé, sans aucun doute nous ne pouvons pas attendre que le virus disparaisse complètement et il y aura une phase où nous devrons vivre avec. Les dégâts économiques sont évidents, il faudra des années pour les rattraper, c’est un vrai tsunami. – précise l’expert procureur – j’espère que les décisions seront toujours prises en concertation avec les médecins et les autorités compétentes en la matière, j’espère que nous agirons toujours pour le mieux, je ne suis pas médecin et en tant que citoyen ordinaire je pense que le A sera protégé au maximum mais pour les ligues mineures, les coûts des protocoles ne sont pas viables “.

COMMENCER EN EUROPE

Dans certains pays, cela commence déjà par l’entraînement, et bientôt ce sera le temps des matches: «En Suisse, en Allemagne et en Slovénie, nous voyageons rapidement, il est clair que nous jouerons à huis clos mais je me rends compte que ce sont des choix difficiles, et cela dépend beaucoup de ce qu’ils décident les différents gouvernements. Il n’est pas possible de commettre des faux pas, si l’infection explose alors cela devient un drame encore plus grand. A ce stade, cependant, ceux qui ont la responsabilité s’ils les prennent, les Italiens de ce que je vois se portent bien, je pense que la grande majorité est restée chez elle, à l’exception de ceux qui ont été obligés de déménager pour travailler “.

marché des transferts

MARCHÉ DE FOOTBALL ET AVIS DE NON-RESPONSABILITÉ

Dernier commentaire sur le marché des transferts: «Certes, cette situation a fait mal à beaucoup, je ne pense pas qu’il y aura des hits lourds, peut-être des opérations importantes par le biais des échanges. Le PSG, United et City, qui comptent parmi les clubs les plus riches de la planète, ont déclaré s’attendre à des sacrifices de la part des joueurs pour réduire les coûts. – dit Martina – À cet égard, je veux me rappeler que tous les clubs trouvent des accords, nous parlons de gars décents qui comprennent le moment. J’ai cependant remarqué que l’opinion publique fait souvent référence aux joueurs qui gagnent beaucoup, comme s’ils étaient les seuls à le faire, dans chaque discussion nous parlons de leurs renonciations mais je me souviens que ce sont aussi eux qui ont le plus fait la charité. Avec toutes les initiatives entreprises je pense qu’il est possible de faire presque un patrimoine, cela lui fait honneur ».