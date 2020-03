Cette photo montre les environs du stade Tottenham Hotspur à Londres, le 15 mars 2020, alors que le match de football de Premier League anglaise entre Tottenham Hotspur et Manchester United a été reporté en raison du COVID-19. (Photo de Tolga Akmen / .) (Photo de TOLGA AKMEN / . via .)

Le redémarrage de la Premier League pourrait être programmé pour juin, selon le Telegraph.

Redémarrage potentiel de la Premier League envisagé pour juin

Malgré le fait que Covid-19 n’a pas encore atteint son apogée en Angleterre, des discussions sont déjà en cours pour savoir quand redémarrer la saison. Selon le Telegraph, le redémarrage de la Premier League en juin “leur permettrait de terminer la saison en l’espace de six semaines et de commencer la campagne 2020-2021 le 8 août, ce qui entraînerait une catastrophe financière pour les clubs chargés d’énormes salaires”. L’article poursuit en discutant de la manière dont ces matchs seraient joués en seulement dix semaines; les matches se joueraient à huis clos et avec des mesures spéciales en place pour la sécurité des joueurs.

Éthique

Pour le moment, la FA fait tout ce qu’elle peut pour terminer la saison en Premier League. Mais, leur objectif de juin pour un redémarrage est très optimiste. La Highland League a déjà annoncé la fin de la saison, annonçant les Brora Rangers vainqueurs de la ligue. On peut dire que c’était un résultat mérité puisqu’ils ont marqué 13 points d’avance. Mais, sera-ce le cas pour la Premier League et la domination de Liverpool sur la ligue?

Le seul argument clair est que Liverpool aurait remporté le titre, avec une seule victoire nécessaire. Mais, même Jamie Carragher a exprimé son malaise en leur attribuant le titre. Après tout, Liverpool étant éliminé de la Ligue des champions, cela aurait pu avoir un effet bouleversant sur les joueurs.

Quoi qu’il en soit, il est impossible de plaider pour une manière totalement éthique de terminer la saison. Si Liverpool obtient le titre, cela signifie-t-il que le reste du tableau doit terminer dans sa position actuelle? Si tel est le cas, cela prive les clubs frappés de relégation de faire un dernier combat contre leur situation. Ou, la ligue devrait-elle être revue au cas par cas? D’autres complications seraient dans l’EFL dans son ensemble avec des clubs promus et relégués.

Photo principale