Redondo: «Mon talon contre United a été un moment d’inspiration»

Cela fait 20 ans que la légende du Real Madrid, Fernando Redondo, l’un des meilleurs milieux de terrain défensifs de l’histoire du club, a aidé Raul après un brillant talon pour le troisième but du Real Madrid contre Manchester United à Old Trafford. Los Blancos s’est qualifié pour les demi-finales et a fini par remporter son huitième titre en Ligue des champions cette année-là.

Redondo a parlé à AS de sa célèbre pièce de théâtre à Manchester.

«C’est fou pour moi que 20 ans se soient écoulés. Je me souviens très bien de ce jeu, il a commencé sur notre propre terrain, je récupère le ballon de Roberto Carlos et je combine ensuite avec Savio, donc je passe par le flanc gauche. Dans ce duel en tête-à-tête, mon talon n’était qu’une ressource, un moment d’inspiration. Je n’avais jamais fait ça auparavant en tant que professionnel, parfois je le faisais en tant que jeune joueur grandissant avec Argentinos Juniors. Il était important pour moi de jeter un coup d’œil et de faire une pause pour voir Raul arriver au deuxième poteau et ensuite l’assister pour le but », a expliqué Redondo.

Le milieu de terrain argentin est unanimement considéré comme une légende du Real Madrid mais il reste humble après tant d’années.

«Je ne me considère pas comme une légende, mais c’est tellement bon de voir que chaque fois que je vais à Madrid, je reçois la chaleur des gens après tant d’années. Cela me surprend toujours », a-t-il ajouté.

Redondo a également discuté de la saison 2019-2020 du Real Madrid et a soutenu Zidane et les joueurs.

«Tous ceux qui ont été au Real Madrid savent que la critique fait partie de l’histoire de Madrid et de l’importance du club. De ce point de vue, il est étonnant de voir comment Zidane se comporte naturellement et montre le grand entraîneur qu’il est », a déclaré Redondo.

L’ancien milieu de terrain a également évoqué la politique de transfert de Madrid.

“Je pense que c’est vrai! Madrid a toujours cru en son académie, pas seulement par le biais de jeunes signatures. En fait, vous pouvez nommer de très nombreux joueurs qui ont grandi à l’académie de Madrid, puis sont partis et ont ensuite eu la chance de retourner dans la première équipe, sachant qu’il est important pour les jeunes joueurs de s’adapter et de mûrir loin de la pression du Real », a-t-il expliqué. .

Redondo a conclu l’interview en révélant qu’il voulait devenir entraîneur.

«J’ai eu deux offres l’année dernière mais ce n’était pas le bon moment. J’avais prévu un voyage en Espagne, en Italie et en Angleterre pour voir et comparer les différents travaux qu’ils y font, je vais évidemment devoir attendre un peu maintenant à cause de la situation, mais je veux devenir coach et c’est clair dans mon esprit, »A-t-il conclu.

La compréhension de Redondo du jeu en tant que milieu de terrain n’était pas dans les charts et il est assez clair qu’il devrait avoir le potentiel pour devenir un bon entraîneur s’il est capable de bien communiquer avec les joueurs.

Son talon contre Manchester United reste l’une des plus belles pièces du Real Madrid du 21e siècle.