Redondo se souvient du déménagement à Milan: «Berlusconi m’a appelé personnellement. Et quand il est venu à Milanello … ‘| marché

L’ancien Milan s’est exprimé à Marca Redondo a parlé de son déménagement chez les Rossoneri: “Ils ont offert 18 millions, un bon chiffre pour l’un des 31 ans. Le club m’a dit qu’ils accepteraient l’offre. J’ai été impressionné par la vente du Real, mais on a parlé de Milan “Berlusconi était là pour m’appeler en personne. Parfois, pendant que nous nous entraînions à Milanello, des voitures aux vitres teintées et un hélicoptère arrivaient. C’est Berlusconi qui nous a accueillis et a fait une sorte de discours technique.”