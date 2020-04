“Réduire les salaires reviendrait à offrir un cadeau aux clubs”

Dans l’urgence coronavirus qui investit également le football, le réduire les salaires la solution est capable de réunir plus ou moins tout le monde. Un joueur qui s’est déclaré contraire à cette possibilité est le milieu de terrain de la Real Madrid Toni kroos. L’Allemand a tonné dans une interview avec SWR Sport en disant que couper les engagements serait comme faire un cadeau à leurs clubs.

L’explosion

“Réduire l’engagement, c’est comme faire un don ou un don inutile au club.

À mon avis, le salaire ne doit pas être réduit, il est juste d’aider ceux qui en ont besoin et il y a de nombreuses situations dans lesquelles il est nécessaire d’aider.

De nombreux clubs souffriront de l’absence de revenus déjà prévus, mais tout dépend de la durée de la période d’arrêt forcé, si vous recommencez à jouer en mai, vous trouverez les bonnes solutions, mais si vous restez immobile pendant longtemps, les choses changeront et le football ce ne sera pas comme nous le savons. Il y aura des problèmes importants et d’autres moins, peut-être que certains chiffres extrêmes qui ont été là ces dernières années n’existeront plus. ”