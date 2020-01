Reece James explique la prochaine étape après avoir signé un énorme nouveau contrat avec Chelsea

Date de publication: jeudi 16 janvier 2020 8:52

L’impressionnante jeune arrière-arrière Reece James a fait part de sa joie après avoir signé un nouveau contrat de cinq ans et demi avec Chelsea.

James, qui a eu 20 ans le mois dernier, a disputé 18 matchs cette saison, marquant ses débuts dans la victoire de la Coupe Carabao contre Grimsby.

Selon les rapports, son nouvel accord est estimé à environ 70 000 £ par semaine.

“J’ai rêvé d’être ici à Chelsea et de jouer semaine après semaine et d’avoir un contrat pour cinq ans et demi, c’est revivre le rêve”, a déclaré James sur le site officiel du club.

«J’ai toujours voulu être ici et encore cinq ans et demi signifie beaucoup pour moi et beaucoup pour ma famille.»

Chelsea La réalisatrice Marina Granovskaia attend avec impatience leur diplômé de l’académie, qui a raté les trois premiers mois de la saison avec une blessure à la cheville, progressant encore après avoir signé son nouvel accord.

“La façon dont Reece s’est intégrée si rapidement à l’équipe, malgré le début de la saison manquant, est claire pour tout le monde”, a-t-elle déclaré sur le site officiel du club.

«Et le fait qu’un autre jeune joueur passionnant fasse partie de l’avenir du club est le résultat d’un excellent travail de notre académie, de notre service des prêts, de notre nouveau personnel d’entraîneurs et bien sûr du joueur lui-même.

“Nous sommes très heureux qu’il ait maintenant l’opportunité parfaite de s’appuyer sur cela et de devenir un acteur majeur pour nous pendant de nombreuses années à venir.”

Pendant ce temps, le manager de West Ham, David Moyes, a répondu timidement aux affirmations selon lesquelles il souhaitait recruter le milieu de terrain de Chelsea Ross Barkley ce mois-ci.