Regard sur l’avenir de l’euro. Nous esperons.

C’est une étrange époque pour les fans de football en ce moment, et il y a beaucoup de questions pour les tours – notamment, si les prochains Championnats d’Europe seront reportés pour une période de temps, ou même, potentiellement complètement annulés pour acheter des ligues une plus grande marge de manœuvre dans le monde entier pour terminer les campagnes 2019/20 actuelles et se remettre sur la bonne voie pour les compétitions 2020/21.

Le dernier à avoir ajouté sa voix à un tel appel a été le Association italienne de football qui a appelé à un report du tournoi (vraisemblablement jusqu’à l’été 2021) afin que leur campagne nationale, la Serie A, puisse se conclure plus équitablement cette année après sa suspension l’autre semaine.

Le président de la Fédération, Gabriele Gravina, a confirmé qu’il soumettrait l’idée à l’UEFA lors d’une réunion plus tard cette semaine, et naturellement, les représentants de notre football national proposeront leurs propres idées sur la direction du football d’ici. Cependant, il n’y a certainement pas d’accord à travers le jeu européen, alors que certains envisagent des options pour terminer la saison tôt et utiliser les classements actuels, les moyennes ou même les matches de barrage pour aider à trouver une conclusion, d’autres comme le président de la Liga, Javier Tebas, restent ‘convaincu’ que la saison espagnole se terminera naturellement.

Mais même si les ligues nationales redémarrent et se jouent, étant donné les retards qui seront en place après l’accalmie actuelle, l’Euro 2020 continue d’être massivement touché et même un court retard cet été posera toujours des problèmes pour les plans de pré-saison sur un front intérieur.

Pour toute une série de raisons, reporter l’euro à l’été prochain semble le plus logique, surtout compte tenu du changement de plusieurs pays hôtes pour ce tournoi – sinon une annulation complète pour donner au football et à la vie dans son ensemble, une plus grande opportunité pour revenir à la normale.

Le plus gros pilote quel que soit le résultat obtenu pour le tournoi sera naturellement axé sur l’argent, cependant, les euros ne sont pas bon marché pour la scène, encore une fois, compte tenu de la logistique cette fois-ci des matches de fixation dans différents pays hôtes, et beaucoup d’autres. l’investissement aura déjà eu lieu pendant les phases de planification, la sécurisation des sites, etc. et compte tenu des revenus que le tournoi crée pour l’UEFA – un court report ou un report de la compétition jusqu’à l’été prochain, c’est une chose … une annulation complète est une bête complètement différente – et beaucoup se demanderaient s’ils supporteraient ou non une telle perte.