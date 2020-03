REGARDER LA TÉLÉVISION BALLON GRATUITE, International vs. Sao José LIVE LIVE ONLINE via Premiere, SporTV: streaming et minute par minute STREAMING LIVE HD match pour le Championnat Gaucho au Passo D’Areia Stadium | horaires et chaînes au Pérou, au Brésil, en Colombie | NCZD Brésil

Mis à jour le 14/03/2020 à 23:01

Suivez la transmission du International contre Sao José LIVE ONLINE via TV Globo LIVE ce dimanche 15 mars à partir de 17h00 (Heure péruvienne) fête pour lui Championnat brésilien de gaucho au stade Passo D’Areia à Porto Alegre avec Paolo Guerrero. Ne manquez pas ce match dans lequel le Péruvien mènera le Colorado pour la première fois dans le tournoi d’État. Le match se jouera à huis clos. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion par la MINUTE by MINUTE sur le site de Depor.

Sans Copa Libertadores cette semaine, en raison de la paralysie du tournoi international due à la pandémie de coronavirus, l’entraîneur Eduardo Coudet n’hésitera pas et mettra le meilleur de son équipe au choc pour le tournoi d’État où il occupe la première place du groupe A, bien qu’avec quatre points en deux matchs joués.

A partir de 17h00 (au Pérou), vous pouvez voir tous les incidents de ce grand jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE PAR MINUTE du International vs Sao Jose.

Où et quand est l’International vs Sao Jose pour le Championnat Gaucho?

Le stade Passo D’Areia, domicile de l’EC Sao Jose, accueillera l’affrontement entre le club local et l’International Club, un duel qui semble inégal selon les noms des deux camps. Cependant, il y a une attention particulière du public gaucho pour voir l’équipe locale contre le puissant tableau Coudet qui est prévu le dimanche 15 mars à partir de 19h00. (heure locale) et elle peut varier selon votre pays.

Mexique 16 h 00 Colombie 17 h 00 Équateur 17 h 00 Pérou 17 h 00 Bolivie 18 h 00 Venezuela 18 h 00 Argentine 19 h 00 Brésil 19 h 00 Chili 19 h 00 Paraguay 19 h 00 Uruguay 19 h 00 Espagne 23 h 00

Paolo Guerrero revient dans l’État

L’équipe “ Chacho ” Coudet sera pleine de nouveaux visages dans le championnat Gaucho parce que ce que l’entraîneur a pratiqué au cours de ces deux semaines a été la rotation de son équipe: l’équipe principale de la Copa Libertadores et l’équipe alternative pour le championnat d’État . Mais avec le tournoi international avec les matchs reportés, l’idée est que l’équipe principale garde le rythme de la compétition.

Pour cette raison, Paolo Guerrero, Andrés D’Alessandro et compagnie seront dans l’équipe de départ de ce match, ce qui garantit que l’équipe du Colorado peut être le protagoniste.

Où regarder l’Internacional contre Sao Jose pour le Championnat Gaucho?

Le choc de ce dimanche au cours duquel Internacional se rend à Sao José fait partie du Championnat Gaucho, qui a transféré ses droits de diffusion à TV Globo. Le match sera diffusé sur signal ouvert et peut également être regardé sur le signal Premiere FC.

Après le Gre-Nal pour la Copa Libertadores, un match qui s’est terminé à égalité sans buts et avec huit expulsions entre les deux équipes, l’Internacional recherche ces trois points qui peuvent le laisser en haut de la table générale du tournoi d’État, pour au-dessus de sa Guilde rivale.

Alignements possibles entre International et Sao Jose

International: Marcelo Lomba; Rodinei, Bruno Fuchs, Victor Cuesta et Moisés; Musto, Edenilson, Boschilia et Marcos Guilherme; D’Alessandro et Guerrero.Sao José: Fábio; Márcio, Goiano, Marcão et Marcelo; Tiago Pedra, Diguinho e Tavares; Thayllon, Gustavo Xuxa et Matheusinho.

VOUS POUVEZ ÊTRE INTÉRESSÉ

VIDÉO RECOMMANDÉE

Le salut improvisé des joueurs du Brésil à l’époque du coronavirus. (14/03/2020)

N’ARRÊTEZ PAS DE VOIR