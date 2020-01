REGARDER: Messi, Griezmann dans les coulisses du Gala Ballon d’Or

Une vidéo récemment publiée montre Lionel Messi et sa famille, aux côtés du reste de la délégation de Barcelone, dans les coulisses du gala du Ballon d’Or. L’attaquant argentin est accompagné de sa femme et de ses trois fils, en plus notamment d’Antoine Griezmann.

La vidéo montre l’un des fils de Messi, Matteo, en train de plaisanter avec Griezmann dans l’avion. L’attaquant français fait une partie de sa célébration virale de Fortnite “L Dance” au gamin pour l’amuser, et nous obtenons une vidéo de Leo étant juste un papa et coupant la nourriture des compagnies aériennes.

Plus tard, nous voyons Messi dans la limousine quitter le gala après avoir gagné. Son aîné, Thiago, peut également être vu tapant sur le Ballon d’Or comme s’il s’agissait d’un tambour.

Il y a aussi des aperçus de la femme de Messi, Antonella. Il a également un troisième enfant, Ciro, mais il était peut-être trop jeune pour le voyage.

Le prix a été remis au Théâtre du Châtelet à Paris par le magazine France Football. Il s’agissait de la sixième récompense de la star argentine, un record du monde.