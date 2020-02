L’Union Berlin a toujours été une équipe qui a suscité l’intérêt de nombreux fans en raison de la façon dont le club a été dirigé, et beaucoup suggéreraient que regarder l’Union Berlin est un must dans la capitale.

Regarder Union Berlin est un must dans la capitale

Union Eisern

Désormais dans le peloton de tête du football allemand pour la première fois de son histoire, le Stadion An der Alten Försterei a organisé une rencontre animée contre le Bayer Leverkusen.

Le stade lui-même vaut le détour à lui seul. Construit par les fans à une époque où le club languissait dans les ligues inférieures et avec très peu d’argent, il se trouve dans une petite zone boisée à Köpernik. Il y a un stand principal qui est assis et comprend des boîtes et des zones corporatives, tandis que les trois autres côtés sont des terrasses pleines qui font le reste du chemin.

Contre Leverkusen, comme la plupart des matchs à domicile, les terrasses étaient pleines à ras bord et les Ultras, quelque chose également populaire dans la culture du football allemand, menaient les chants et les chansons derrière le but, créant une atmosphère hostile mais animée.

À l’autre extrémité, Leverkusen a répondu et a agité leurs drapeaux et a essayé de surpasser les hôtes bruyants. Leur attention a été fondée lorsqu’une petite section a retiré la pyrotechnie, ce qui a par la suite interrompu le match pendant quelques minutes en seconde mi-temps.

Une défaite 3-2 mais le résultat n’était pas pertinent

Sur le terrain, c’était comme vous vous attendez d’une équipe nouvellement promue qui a débuté le match avec six victoires à domicile sur dix – qui comprenaient des victoires contre le Borussia Dortmund et le Borussia Mönchengladbach – et venait de se détacher de l’arrière de leur deuxième à l’extérieur victoire de la saison. Ils avaient l’air confiants mais n’avaient pas nécessairement une partie de la classe que vous attendez du plus haut niveau du football allemand.

C’était jusqu’à seulement 15 minutes et l’endroit a éclaté. Christian Gentner a fracassé la maison juste à l’extérieur de la boîte pour envoyer les terrasses rebondir.

Mais Leverkusen, qui avait battu Dortmund la semaine précédente, en a retiré un à mi-chemin de la mi-temps avant que Moussa Diaby ne semble remporter le match pour les hôtes à la 83e minute.

C’était jusqu’à ce que Marius Bülter ramasse le ballon et enroule un égaliseur de sensations dans le coin supérieur cinq minutes plus tard. Un match nul aurait été un bon résultat, mais après trois minutes sur sept, Leverkusen a repris son avance et a vu le match.

Sans se laisser décourager par le résultat, toute la section locale est restée derrière, a applaudi et a chanté les joueurs hors du terrain, qui eux-mêmes ont passé cinq bonnes minutes devant les Ultras pour montrer leur appréciation.

Le match était super, l’ambiance était électrique, mais la ville et le soutien à Union sont d’un autre niveau. Si vous prévoyez de visiter Berlin, Union Berlin est un club que vous devriez certainement regarder.