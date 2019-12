Regarder [Vía DirecTV] Barcelone vs Alavés EN DIRECT depuis le Camp Nou: minute par minute ICI AUJOURD'HUI STREAM LIVE transmission jour 18 via Movistar LaLiga et Mitele Plus EN LIGNE par Liga Santander Espagne

Nous sommes déjà au Camp Nou pour vivre la Barcelone contre Alaves (EN DIRECT et EN DIRECT / via DirecTV et Movistar La Liga / 10h00) à la date 18 du LaLiga Santander 2019 au stade Camp Nou, en Catalogne, en Espagne. Après la Classique, Barcelone veut continuer à mener le tournoi espagnol et ne pas donner un avantage à Madrid. Alavés souffrira au stade catalan. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion de MINUTE à MINUTE sur le site de Depor.

Le duel entre Barcelone et Alavés L'un des plus attractifs de la journée. Suivez minute par minute, les statistiques, les objectifs, les incidents, les entretiens et le résultat de la réunion qui définit les positions dans le Ligue de Santander

A partir de 10h00 (au Pérou) et de 09h00 (au Mexique), vous pourrez voir tous les incidents de ce jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE À MINUTE de Barcelone vs Alaves.

Barcelone vs Alavés: calendrier des matchs

Mexique 9 h 00

Pérou 10 h 00

Équateur 10 h 00

Colombie 10 h 00

Bolivie 11 h 00

Venezuela 11 h 00

Argentine 12:00 m.

Chili 12:00 m.

Paraguay 12:00 m.

Uruguay 12:00 m.

Brésil 12:00 m.

Espagne 16 h 00

Barcelone vs Real Madrid: résumé du classique espagnol (18/12/19)

Le zéro à zéro de Barcelone contre le Real Madrid Cela oblige les Catalans à gagner pour essayer d'être seuls en premier et espérer que les blancs n'obtiennent pas un résultat positif avec l'Athetlic.

L'équipe du Barça clôt 2019 le samedi 21 décembre, jouant à domicile, où il tentera de gagner pour maintenir la tête du tournoi et dissiper les doutes dans son jeu après le nul nul contre lequel il a récolté. Real Madrid mercredi dernier

À la sortie en raison d'une blessure Ousmane Dembélé et Ansu Fati, l'attaquant argentin partagera, sauf surprise, en avant avec Luis Suarez et Antoine Griezmann, très discret dans l'engagement contre la "Maison Blanche".

La gueule de bois classique vole toujours dans l'environnement de l'environnement exigeant de Barcelone. Avant l'éternel rival, l'actuel champion de la ligue ne gouvernait pas le jeu avec le ballon et préférait générer du danger à travers les rayures de Lionel Messi dans les transitions rapides.

Au fond, il n'y a pas beaucoup de doute non plus. Avec Arthur en cale sèche, Busquets, substitut du classique de la fièvre, pourrait revenir à onze à côté de De Jong et Rakitic, qui au cours des dernières semaines s'est installé à onze heures.

À l'arrière, Piqué et Lenglet ce sont des titres incontestables, bien que l'entrée d'Umtiti ne soit pas exclue, tandis que Semedo et Sergi Roberto, qui a commencé le classique comme un intérieur, ils jouent une place sur le côté droit.

A ses côtés, Alaves Il espère obtenir un résultat qui lui permettra de redonner espoir à ses fans, affectés par la récente élimination contre le Real Jaén, équipe de troisième division.

Barcelone vs Alavés: alignements possibles

Barcelone: Ter Stegen; Semedo, Piqué, Lenglet, Alba; Busquets, De Jong, Rakitic; Messi, Suarez et Griezmann.

Alaves: Pacheco; Ximo, Laguardia, Ely, Duarte; Aleix Vidal, Manu García, Pere Pons, Wakaso, Burke; et Lucas Pérez.

Source: EFE

