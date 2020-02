Regardez: Curtis Jones de Liverpool tire la noix de muscade sur l’ancien défenseur de Man Utd

Vidéos









Planet Football

4 février 2020

La plus jeune équipe de Liverpool à avoir remporté une victoire 1-0 contre Shrewbsury Town lors d’une reprise de la FA Cup – et Curtis Jones a de nouveau été son meilleur joueur.

Le joueur de 19 ans a déjà inscrit deux buts en coupe cette saison, un vainqueur contre Everton au troisième tour et une frappe lors du match nul 2-2 à Shrewsbury.

Jones a reçu le brassard pour la soirée et est devenu leur plus jeune capitaine, et il s’est certainement montré à la hauteur.

L’ancien défenseur de Manchester United Ro-Shaun Williams a tenté de le marquer près du drapeau du coin, mais le milieu de terrain a montré ses compétences et a frappé le ballon dans ses jambes.

Jones a ensuite essayé de se frayer un chemin vers le but, mais a remporté un coup franc pour son côté après que Williams l’a cyniquement abattu.

Regardez le clip ci-dessous.

Jones était clairement plein de confiance à Anfield alors que le capitaine tentait également de créer une opportunité pour ses coéquipiers en produisant un croisement rabona.

Regardez le clip ci-dessous.

Cette rabona de Curtis Jones 👌🥴 pic.twitter.com/QxXtCfLzuS

– Anfield Hub (@AnfieldHub) 4 février 2020

La soirée de Ro-Shaun Williams s’est ensuite aggravée lorsque le défenseur a marqué son propre but, ce qui a envoyé Liverpool au tour suivant de la FA Cup.

