Regardez FREE TUDN, America vs. Cruz Azul LIVE LIVE ONLINE via Channel 2, Channel of the Stars: suivez la minute par minute et la diffusion officielle STREAMING LIVE HD via TV Azteca, Channel 5, FOX Sports, ESPN date du match 10 Clausura 2020 Liga MX à Estadio Azteca | comment et où voir au Mexique | Honduras | États-Unis | NCZD Mexique

Mis à jour le 14/03/2020 à 23:57

Suivez la transmission du Amérique contre Croix Bleue EN DIRECT EN LIGNE via TUDN et Channel 2 EN DIRECT ce dimanche à partir de 21h15 (Heure péruvienne) fête par date 10 de Clôture 2020 de la Liga MX du stade Azteca. Transmission de TUDN et Canal de las Estrellas pour le Mexique. Ne manquez pas ce grand match entre deux des meilleures équipes de football aztèques actuelles mais qui se jouera à huis clos pour éviter la propagation du Coronavirus. Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Suivez les principaux incidents de la réunion par la MINUTE by MINUTE sur le site de Depor.

Cruz Azul expose son leadership en Liga MX contre les Águilas del América qui veulent le vaincre au classement, bien que le favoritisme de ce match soit pour les joueurs bleu clair qui l’an dernier n’ont perdu qu’un des quatre classiques disputés.

À partir de 21h15 (au Pérou) et à 20 h 15 (au Mexique), vous pourrez voir toutes les incidences de ce grand jeu à travers les signaux que nous vous montrons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE PAR MINUTE du Amérique vs Croix Bleue.

Quand et où le jeune classique se jouera-t-il entre l’Amérique et Cruz Azul dans l’Azteca?

Le jeune classique entre l’Amérique et Cruz Azul sera le choc le plus attractif de la journée 10 de Liga MX et c’est celui qui clôturera la date. Cet affrontement se jouera le dimanche 15 mars 2020 à 20h15. (heure locale) et pour que vous ne manquiez pas le grand match, nous vous montrons les horaires dans différentes parties du monde:

Mexique 20h15 Colombie 21h15 Équateur 21h15 Pérou 21h15 Bolivie 22h15 Venezuela 22h15 Argentine 23h15 Brésil 23h15 Chili 23h15 Paraguay 23h15 Uruguay 23 h 15 Espagne 3 h 15 Lundi 16 mars

A Cruz Azul, ils regrettent toujours la nouvelle blessure de Yoshimar Yotun qui forcera l’entraîneur Gastón Siboldi à forcer à modifier le système 4-2-3-1 par 4-4-2 avec Jonathan Rodríguez en tête de la ligne d’attaque et avec le retour d’Igor Lichnovsky a pris du retard.

La “ Machine ” repose sur le classique avant la suspension des Concachampions de cette semaine, en raison du Coronavirus, dans lequel il allait affronter le Los Angeles FC, mais avec le tournoi international Concacaf annulé, Siboldi pourra avoir presque son équipe plénitude.

Quel signal de télévision sera le classique de l’Amérique contre Croix Bleue?

Le jeune classique est le jeu le plus intéressant de la date et avant la fermeture des tribunes pour éviter la contagion par le Coronavirus, les fans d’Amérique et Cruz Azul pourront voir ce grand match sur les signaux de télévision suivants.

Argentine Canal de las Estrellas Brésil DAZNCanada OneSoccerCosta Rica TUDNEl Salvador TUDNGuatemala TUDNHonduras TUDNMexico TUDN Live, Canal de las Estrellas, TUDNNicaragua TUDNPanama TUDNÉtats-Unis UniMás, TUDN Live, TUDN USA NOW

L’América, quant à elle, vient deux matchs consécutifs sans gagner dans le tournoi local, mais battant Atlanta United 3-0 par Concachampions. Ceux de Miguel Herrera sont avant l’occasion de se racheter dans leur stade, mais sans leurs supporters, et de se lancer dans la lutte pour le leadership à la table générale du football aztèque.

Pour cet affrontement, l’io Piojo prévoit de laisser Federico Viñas sur le banc et sa place sera Giovanni Dos santos qui agira comme un faux «9» essayant de léguer par derrière pour trouver des espaces et nuire à Cruz Azul.

Les alignements probables de l’Amérique contre Croix Bleue

Amérique: Ochoa; Aguilar, Valdez, Aguilera, Fuentes; Cáseres, Sánchez, Suárez, Córdova; Dos Santos, Henry Croix bleue: Couronne; Escobar, Romo, Lichnovsky, Aldrete; Domínguez, Baca, Alvarado, Pineda; Hernández, Rodríguez

