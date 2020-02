Regardez: Gary Neville trolls Liverpool alors que leur course invaincue se termine contre Watford

Vidéos









29 février 2020

La séquence de 44 matchs sans défaite de Liverpool en Premier League est terminée et personne n’est plus heureux que la légende de Manchester United, Gary Neville.

Les Reds sont en tête du classement et n’avaient perdu que deux points toute la saison mais ils se sont finalement décollés face à Watford, menacé de relégation.

Les Hornets étaient la meilleure équipe et ont fait la percée en seconde période lorsque Ismalia Sarr a poussé le centre d’Abdoulaye Doucoure dans le filet.

Sarr a ensuite été mis au but quelques minutes plus tard et l’ailier a montré un grand sang-froid pour soulever le ballon sur Alisson et doubler son avance.

Troy Deeney a ajouté un troisième but pour terminer la célèbre victoire de Watford, enroulant le ballon à l’arrière du filet depuis le bord de la surface.

Sans surprise, Neville s’est délecté du rare revers de Liverpool et les a accusés de le mettre en bouteille avant d’ouvrir une bouteille de champagne pour célébrer!

Regardez les vidéos ci-dessous.

pic.twitter.com/p3UYJXahLY

– Gary Neville (@ GNev2) 29 février 2020

🥂 pic.twitter.com/zdNm9q5p3M

– Gary Neville (@ GNev2) 29 février 2020

