REGARDEZ ICI, Cruz Azul vs. L’Atlético San Luis LIVE entre en collision le jour 2 de la Clausura 2020 Liga MX | via TUDN

Nous sommes déjà chez Alfonso Lastras pour vivre Croix Bleue contre San Luis (EN DIRECT | EN DIRECT | EN LIGNE | EN DIRECT EN DIRECT) entrent en collision à partir de 20 h 00. pour le deuxième jour de Clôture 2020 Liga MX. Depor.com Il vous offrira la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous à la diffusion et à la narration pour en savoir plus sur Cruz Azul et San Luis.

Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous, avec les différentes plateformes que les opérateurs présentent pour suivre le MINUTE À MINUTE du Cruz Azul vs. Atlético San Luis. Suivez les principaux incidents de la réunion sur le site de Depor.

Suivez la transmission pour le Mexique et toute l’Amérique latine à travers les signaux de ESPN 2 et Sky Sports. Les «Cementors» ont commencé à chuter de deux buts à un et ceux de Potosí avec un nul, donc les deux chercheront à récupérer des terres ce soir.

Cruz Azul vs. Atlético San Luis: MINUTE À MINUTE

Cruz Azul vs. Atlético San Luis: horaires dans le monde

Mexique – 19h00 Pérou – 20h00 Équateur – 20h00 Colombie – 20h00 Bolivie – 21h00 Venezuela – 21h00 Argentine – 22h00 Chili – 22h00 Paraguay – 22 h 00 Uruguay – 22 h 00 Brésil – 22 h 00 Espagne – 2 h 00 (Samedi 18 janvier)

Cruz Azul vs. Atlético San Luis: affrontement à la date 2 de la Clausura 2020 de Liga MX. (Photo: .) (PEDRO PARDO /)

“J’étais en colère, nous avons perdu et nous ne le méritions pas, nous avons essayé d’exciter les gens et cela ne s’est pas révélé, c’est l’importance que j’ai parce que nous voulons que les gens croient et s’enthousiasment pour nous”, a expliqué le directeur technique de Croix Bleue, Robert Siboldi, sur le récent trébuchement. Le barreur est défini comme un compétiteur qui subit des défaites, mais apprend d’eux à s’améliorer.

“Pour moi, perdre un match signifie beaucoup et je vis un duel d’une journée chaque fois que cela m’arrive, c’est le jour où je prends pour que la réflexion se retourne et s’améliore chaque jour, et je ne m’arrête pas dans les rumeurs ou je m’en occupe”, a-t-il réitéré. . Et en tant que tel, a-t-il ajouté, il travaille déjà à l’amélioration de son équipe arrêtée le prochain match.

«Nous devons travailler sur le modèle de fonctionnement et de jeu que nous essayons de mettre en œuvre. Nous avons perdu contre Atlas, et de toute façon nous avons réalisé de bonnes choses, maintenant nous devons nous soucier de ce qui va arriver et cesser de regarder en arrière », a déclaré Siboldi.

Pour sa part, Atlético San Luis recevra Croix Bleue, motivé après le match nul 0-0 chez les Tigres. L’équipe dirigée par Guillermo Vásquez tentera d’obtenir sa première victoire en MX League devant son peuple.

«Nous allons lentement, il faut du temps pour pouvoir travailler en équipe. J’ai trouvé une grande disposition de l’ensemble du groupe, il manque des gens pour rejoindre, le projet est à moyen terme, nous espérons que les résultats nous accompagneront », a analysé‘ Memo ’, après le choc contre Tigres.

(Avec des informations de l’EFE)

