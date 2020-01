REGARDEZ ICI, Necaxa vs. San Luis LIVE ONLINE LIVE FREE by TUDN et Nu9eve: minute par minute et retransmission du tournoi de clôture de la Liga MX 2020 au Mexique Mexique

À Aguascalientes, dans une transmission via TUDN et Nu9ve, Necaxa et Atlético San Luis face (LIVE | LIVE | ONLINE) dans le cadre du jour 3 du Tournoi Clausura 2020 de la Liga MX. San Luis sort à la recherche des trois points pour grimper à la première place du classement, tandis que Necaxa vise également les trois points en condition locale pour être au sommet du championnat. Il y a un grand affrontement entre les deux sets.

Ne le manquez pas. Découvrez tous les incidents, les horaires, les canaux et plus complets minute par minute sur le site Depor.com. Vous pouvez profiter du streaming de cette rencontre dynamique au Victoria Stadium, à partir de 18h00 dans toute l’Amérique latine, via TUDN et Nu9eve. Ce choc promet de nombreux objectifs.

Pour regarder le football en direct comme ce match, vous avez différentes alternatives pour le service de streaming et les chaînes de télévision que nous présenterons ci-dessous. Depor.com Il vous offre la minute par minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges et autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter de Necaxa et Atlético San Luis.

Le duel avec Monterrey est toujours en cours, Necaxa recevra Atlético San Luis, à la recherche de sa deuxième victoire dans la ligue mexicaine qui le mène au sommet. Suivez minute par minute, les statistiques, les incidents, les buts, les interviews et les résultats du match qui se jouera au Victoria Stadium d’Aguascalientes.

Necaxa vs. Atlético San Luis: horaires des matchs

Mexique – 17 h 00 | TUDN et Nu9ve

Pérou – 18 h 00

Équateur – 18 h 00

Colombie – 18h00

Bolivie – 19 h 00

Venezuela – 19 h 00

Argentine – 20h00

Chili – 20h00

Paraguay – 20 h 00

Uruguay – 20h00

Brésil – 20h00

Espagne – 00:00

Necaxa Il n’a pas contesté le premier jour de la Clausura, car les «Rayados» ont reporté le match, pour avoir plus de temps de préparation après avoir couronné les champions en décembre dernier. Déjà à la deuxième date, les ‘Rays’ ont battu Toluca 3-2 à domicile.

Ces trois points font Necaxa Il occupe la huitième place, trois unités de moins que le meneur momentané, Querétaro, qui a battu Puebla 1-0 en début de journée.

«Nous sommes dédiés au jeu qui est le plus important, ce n’est plus à nous de faire une analyse supplémentaire. Espérons que c’est un bon match et que les gens l’apprécient “, l’entraîneur de Necaxa, Luis Alfonso Sosa, a également exigé Atlético San Luis.

D’autre part, Sosa a montré son désir d’avoir tous ses renforts pour le choc de la ligue. “C’est un problème de migration qui nous attend, une fois qu’il sera résolu, ils seront disponibles, mais pour le moment je ne sais pas, nous avons deux jours pour voir ce qui peut être résolu”, a-t-il déclaré.

Atlético San Luis (4e avec 4 points) vient de la défaite 1-0 face à Tijuana par la MX Cup, bien qu’en MX League, l’équipe de blanquirrojo soit invaincue, avec le nul et vierge contre Tigres et la victoire aux dépens de Cruz Azul, par 2-1.

“Il y aura des problèmes tactiques très précis, donc cela pourrait être défini avec peu d’objectifs que je considère, et les options à prendre devront être utilisées pour obtenir un bon résultat”, a déclaré Camilo Mayada, joueur de Atlético San Luis.

Necaxa vs. Atlético San Luis: où est situé le stade?