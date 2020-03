Regardez: Jordan Henderson prouve qu’il est meilleur que Zizou avec une touche sublime

Vidéos









26 mars 2020

Le capitaine de Liverpool, Jordan Henderson, n’est peut-être pas connu comme le milieu de terrain le plus doué sur le plan technique – mais un clip a fait surface en ligne qui suggère qu’il a réellement les compétences de Zinedine Zidane.

Henderson a souvent été critiqué dans le passé pour son habileté limitée sur le ballon et la perception qu’il prend l’option sûre lors de la passe, gagnant une réputation de cheval de bataille au milieu de terrain.

Mais l’international anglais a toujours eu plus de capacités qu’on ne lui en avait cru – comme une passe plus tôt cette saison qui rendrait Xabi Alonso faible aux genoux.

Et un clip a fait surface sur Reddit de la première touche somptueuse de Henderson dans un affrontement avec Bolton, et maintenant nous ne savons plus quoi croire.

