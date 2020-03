Regardez: la légende de Barcelone Ronaldinho joue dans le tournoi de la prison du Paraguay

Vidéos

Le Coronavirus a peut-être reporté la plupart des événements sportifs – mais Ronaldinho a toujours pu jouer au football ce week-end, bien que dans un cadre inconnu.

Ronaldinho, qui a joué pour Barcelone, l’AC Milan et le PSG, a été arrêté au Paraguay aux côtés de son frère plus tôt cette semaine après avoir prétendument utilisé de faux passeports pour entrer dans le pays.

Les deux hommes ont été renvoyés devant un tribunal où un juge a décidé de les placer en détention provisoire pendant qu’une enquête sur l’incident se poursuit.

Malgré cela, le vainqueur de la Coupe du monde a pu trouver du réconfort dans le football pour passer le temps en prison, car il a été invité à jouer un match par d’autres détenus.

Le joueur de 39 ans était considéré comme l’un des footballeurs les plus doués de sa génération et sa classe a prévalu sans surprise, marquant cinq points et ajoutant six passes décisives alors que son équipe gagnait 11-2.

Regardez quelques images ci-dessous.

¡G⚽⚽⚽⚽L de @ 10Ronaldinho!

Bras El brasileño volvió a tocar la pelota y así marcó en la cárcel de Paraguay.

(Vía: TW @HernanRSotelo) pic.twitter.com/Ee2HqCIQrW

– Telemundo Deportes (@TelemundoSports) 14 mars 2020

«Un pillapama che mo’opa la técnica o aprendé ha’e. Romeroi ”Traducción: Ya pillé de quien aprendió la técnica (#Ronaldino). De Romero (otro recluso). Así bromean sobre los lujos de Dinho en la #AgrupacionEspecializada pic.twitter.com/ptLuugSGrb

– Hernán Rodriguez (@HernanRSotelo) 14 mars 2020

🇧🇷 La première photo de Ronaldinho jouant au football dans une prison paraguayenne a été publiée. Je n’arrive toujours pas à y croire. Son équipe a gagné le match 11-2. Ronaldinho a marqué 5 buts et aidé 6.

Iconique. 👑 pic.twitter.com/IPN4AErAw1

– FutbolBible (@FutbolBible) 14 mars 2020

