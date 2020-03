Regardez: le petit-fils d’Ian Wright marque un but solo sensationnel contre Arsenal

Vidéos









7 mars 2020

Ian Wright est une légende du club à Arsenal, mais son petit-fils a maintenant aidé à les éliminer de la FA Youth Cup avec un objectif individuel brillant.

D’Margio Wright-Phillips, fils de Shaun Wright-Phillips, est actuellement prêté chez les Blackburn Rovers de Manchester City et a affronté les Gunners en quart de finale de coupe.

Le jeune de 18 ans a clairement beaucoup à faire, mais de grandes choses sont attendues de lui, et il a pris un départ impressionnant chez Rovers.

Il a ramassé le ballon près de la ligne médiane et a effectué une course brillante avant de tirer un coup bas devant le gardien de but et dans le coin inférieur.

L’ailier a ensuite produit une célébration à la hauteur de l’objectif avec un back-flip impressionnant qui faisait penser à Pierre Emerick-Aubameyang.

Regardez le clip ci-dessous.

Le petit-fils de Ian Wright, D’Margio Wright-Phillips, vient de marquer contre Arsenal en FA Youth Cup…

Et est allé GRAND avec les célébrités 🔥pic.twitter.com / mTLiJbfSBu

– Football sur BT Sport (@btsportfootball) 6 mars 2020

Wright-Phillips a ensuite établi un but pour Sam Burns alors que Blackburn s’est hissé vers une victoire 4-1 et a progressé en demi-finale de la FA Youth Cup.

