Regardez: l’équipe de Liverpool chante joyeux anniversaire à Sadio Mane lors d’un appel de groupe

11 avril 2020

Le défi du titre de Premier League de Liverpool a peut-être été retardé par la pandémie de coronavirus – mais l’équipe semble toujours de bonne humeur.

Ils s’isolent actuellement à la maison et ont suivi leurs sessions de formation via l’application de vidéoconférence Zoom.

L’ailier Sadio Mane a célébré son 28e anniversaire hier et Jurgen Klopp a pris le temps de leur dernier entraînement pour célébrer l’occasion.

Le manager a exhorté tout le monde à commencer à signer joyeux anniversaire et les joueurs ont tous sérénadé leur coéquipier dans une gamme de langues différentes.

Par exemple, Mohamed Salah a chanté en arabe tandis que Takumi Minamino a chanté en japonais.

Regardez la vidéo ci-dessous.

Un petit quelque chose pour égayer votre samedi 😁

Birthday L’anniversaire de Sadio en chantant

💬 Klopp: “Naby lad”

💈 Plus de coiffures nouveau look #StayHome ce week-end et assurez-vous de rester en contact avec la famille et les amis ❤️ pic.twitter.com/1kKF4ydsNs

– Liverpool FC (à 🏠) (@LFC) 11 avril 2020

