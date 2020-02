REGARDEZ MAINTENANT, Cruz Azul vs. Toluca LIVE par Las Estrellas: match et incidents par Liga MX

À plus de 2600 mètres d’altitude, Croix Bleue et Toluca face (LIVE | ONLINE | LIVE | FREE) dans le cadre de la date 4 du Tournoi de Clôture de la Ligue MX. «La machine à ciment» de l’entraîneur uruguayen Siboldi se présente pour la victoire en tant que visiteur dans un duel qui regarde une grande partie du pays, comme avant le Super Bowl 2020 entre les Chiefs de Kansas City et les 49ers de San Francisco. Un grand match s’annonce entre les deux équipes, où des buts sont attendus.

Découvrez tous les incidents, les horaires, les canaux et plus complets minute par minute sur le site Depor.com. Vous pouvez profiter de la diffusion de cette rencontre animée à Nemesio Diez maintenant, au Mexique, via Televisa, Las Estrellas et TUDN, à partir de midi à travers l’Amérique latine.

Depor.com vous offre la minute la plus complète de tous avec des buts, des cartons jaunes, rouges, des statistiques et d’autres incidents. Accrochez-vous également à la transmission et à la narration des profils Twitter du Cruz Azul et Toluca.

Le duel entre Cruz Azul et Toluca Ce sera l’un des plus attractifs de la journée. La «Machine» cherchera la deuxième victoire du Tournoi de clôture 2020 Ce dimanche 2 février. L’équipe de Robert Dante Siboldi avait un début à oublier dans la nouvelle saison du championnat aztèque.

Cruz Azul vs. Toluca: horaires des matchs

Mexique 12:00 m. | TUDN et les étoiles

Pérou 13 h 00

Équateur 13 h 00

Colombie 13 h 00

Bolivie 14 h 00

Venezuela 14 h 00

Argentine 15 h 00

Chili 15 h 00

Paraguay 15 h 00

Uruguay 15 h 00

Brésil 15 h 00

Espagne 19h00

Le mente cement ’a perdu 2-1 contre Atlas et l’Atlético San Luis dans les deux premiers jours de la Ligue MX. Cependant, les Bleus ont récupéré avec une victoire brutale contre Santos Laguna 3-0.

Ensuite, Siboldi a également donné un avis sur le «choricero», l’opposant à qui il rendra visite à cette date du Tournoi Clausura.

“Toluca Il a de grands joueurs, d’ailleurs nous connaissons tous son entraîneur et nous savons que ses équipes se défendent bien, il a beaucoup d’expérience et c’est le défi; battre une équipe égale sur toutes les lignes », a-t-il déclaré.

Le DT de Croix Bleue Il a dit que l’histoire de l’équipe pourrait s’améliorer pendant le concours. «Nous avons déjà vu ce qui pourrait arriver lorsque nous nous autonomisons. Cette équipe est capable de battre n’importe quel rival et nous devons le convaincre », a-t-il déclaré.

De son côté, le Toluca, dirigé par l’expérimenté José Manuel de la Torre, a été irrégulier au début de la Ligue MX après un début victorieux contre Morelia. Puis il a perdu contre Necaxa et a fait match nul contre Chivas.

