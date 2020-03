Regardez River Plate vs Binational EN DIRECT VIA FOX SPORTS ESPN GRATUIT EN LIGNE EN LIGNE: match par phase des groupes de Copa Libertadores à Monumental, Argentine 2020 Copa Libertadores

De Buenos Aires, Plaque de rivière et Binational sera mesurée pour la première fois de son histoire (LIVE | LIVE | VIA FOX SPORTS | FACEBOOK WATCH | STREAMING | FREE) au stade Antonio Vespucio, pro la deuxième date de la phase de groupes de la Copa Libertadores 2020. Le tableau des Marcelo Gallardo doit faire “flou et nouveau compte”, après avoir perdu la Super League argentine pour faire face au “Puissant du Sud”, qui arrive à cette rencontre après avoir remporté Sao Paulo à Juliaca.

River Plate contre. Binational ils entreront en collision ce mercredi 11 mars à partir de 17 h 15. dans un stade Monumental de Buenos Aires sans public, en raison de la sanction imposée par le Tribunal Arbitral du Sport (TAS) pour les incidents avant la finale de la Copa Libertadores 2018, qui ont provoqué le transfert de la finale à Madrid. Ce match sera retransmis par FOX Sports et peut également être vu par Facebook Watch.

Le choc entre Plaque de rivière et Binational aura comme arbitre principal Jesus Valenzuela, Juge vénézuélien qui a également dirigé Sport Huancayo lors de sa visite à Argentinos Juniors, en duel de retour pour la Copa Sudamericana 2020. Son dernier match était en première division de son pays, le 29 février dernier.

River Plate contre. Binational: ceux convoqués pour le match par la Copa Libertadores

📋 Ils sont convoqués pour notre duel avant @RiverPlate, avant la date 2 des @ Libertadores. # DaleBi #PorElSur 💪💪🔵⚪ pic.twitter.com/oR0iiBwIUO

– Deportivo Binacional FC (@BinacionalFC) 11 mars 2020

🔜 Mercredi de @Libertadores!

Ce sont ceux qui sont convoqués pour recevoir Binational 🇵🇪 # VamosRiver ⚪🔴⚪ pic.twitter.com/at19fq3XBe

– River Plate (@RiverPlate) 9 mars 2020

Malgré le coup dur de perdre la finale de la Super League d’Argetina, Plaque de rivière a continué à travailler sans relâche, dans le but de revenir à la victoire ce mercredi contre Binational. La défaite, non seulement contre Boca Juniors, mais aussi contre LDU de Quito, dans sa première coupe, il l’a dans le dernier du tableau de Serie D, avec trois buts contre.

Binational, d’autre part, arrive motivé, mais sans sous-estimer son rival. Le «Puissant du Sud», qui jusqu’à présent ne subit aucune défaite sous le commandement de Flabio TorresIl sait que le duel contre le finaliste des derniers Libertadores ne sera pas comme celui joué contre Sao Paulo. Cette fois, la stratégie sera basée sur la prudence, tout en recherchant l’option objectif.

LE FOOTBALL N’ARRÊTE PAS!

Demain, mercredi 11 mars, à partir de 17 h 15, nous avons un engagement ferme envers @RiverPlate, pour la deuxième date des @ Libertadores. # DaleBi #PorElSur 💪💪🔵⚪ pic.twitter.com/6agCnYdael

– Deportivo Binacional FC (@BinacionalFC) 10 mars 2020

Que disent les protagonistes?

Marcelo Gallardo, après ce qui s’est passé à Tucumán, il a accepté les erreurs, mais il regarde avec optimisme ce qui arrive pour ses dirigeants. «Nous avons perdu le championnat, car nous avons eu la chance de le gagner. Elle ne nous est pas parvenue. […] Vous devez vivre avec la défaite, pas jeter le *** partout. Comportez-vous de la même manière lorsque nous gagnons et que nous perdons », a déclaré le stratège lors d’une conférence de presse.

Raul Fernandezgardien de but de BinationalIl a dit que les débuts de la Copa Libertadores étaient bons et motivants, mais qu’il y a encore un long chemin à parcourir. «C’était très agréable et motivant de jouer contre Sao Paulo et de gagner. Nous avons un grand groupe et l’objectif est de se qualifier pour la phase suivante », a-t-il déclaré. GOLPERU.

River Plate contre. Binational: matchs précédents

► 16/02/20 River Plate 1-0 Banfield

► 23/02/20 Étudiants 0-2 Plaque de rivière

► 29/02/20 River Plate 1 – 1 Défense et justice

► 03/04/20 LDU Quito 3-0 Plaque de rivière

► 03/07/20 Atlético Tucumán 1 – 1 Plaque de rivière

► 14/02/20 César Vallejo 0-2 Binational

► 21/02/20 Binational 1-0 UTC

► 03/01/20 Carlos Stein 1-1 Binational

► 03/05/20 Binational 2-1 São Paulo

► 03/08/20 Binational 3-1 Sport Boys

River Plate contre. Binational: aliénations possibles

River Plate: Armani; Martínez Quarta, Rojas, Pinola; Montiel, Pérez, Casco, Fernández, De la Cruz; Suárez et Santos Borré.

Binational: R. Fernández; Pérez, Fajardo, E. Fernández, Reyes; Manco, Leudo, Tello, Ojeda; Arango et Rodríguez.

