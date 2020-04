regards sur Pedro, Willian et Lovren sur un transfert gratuit

Si l’urgence coronavirus ruine les plans du Rome sur le marché entrant, l’option prêts et paramètres zéro peut être la seule solution. Le Giallorossi ds Gianluca Petrachipendant ce temps, il essaie de retenir Chris Smalling et Henrikh Mkhitaryan, mais en même temps, il commence également à chercher de nouveaux profils intéressants pour son club. Les noms les plus chauds sont ceux de Dejan Lovren la Liverpool et de Pedro et Willian, les deux Chelsea.

Les détails

Tel que rapporté par la Gazzetta dello sport, la Roma n’aura pas beaucoup de possibilités de mouvement entrant sinon zéro paramètre. Comme dit, Gianluca Petrachi demande la rançon de Smalling depuis Manchester United et pour le renouvellement du prêt de Mkhitaryanarsenal. Pour l’anglais, il faudra au moins 20 millions euros et, s’il revenait à la base, il y aurait Lovren de Liverpool.

Sur le front de l’attaque, en revanche, les noms de Pedro et Willian ont été proposés pour expirer à la fin de la saison. Les profils sont très appréciés du club Giallorossi, mais le nœud de fiançailles pourrait mettre les bâtons dans les roues.