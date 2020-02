Reggina remporte le derby et se prolonge au classement: Rivas marque le 1-0 qui vaut la victoire extérieure dans celle de Catanzaro. Tandis que Ternana et Bari impactent: 2-2 contre les Liberati, dans un jeu de mille émotions. Avec ce résultat, Reggina atteint +10 sur le rouge et le blanc, deuxième du classement. Et suivi de Monopoli, qui battant Rieti à son tour 1-0 monte à une altitude de 54, deux longueurs derrière Bari.