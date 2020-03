Reggina, Toscano: “Désormais, plus de calculs. Nous avons juste besoin de vingt points”

Comme le rapporte citynow.it, aujourd’hui, l’entraîneur de Reggina Domenico Toscano intervient sur les fréquences de Radio Antenna Febea, pour retracer un point de la situation: “Depuis le début de l’année j’ai toujours ressenti les mêmes choses. Un phénomène quand on gagne, en discussion quand on perd. Mais la force était justement celle de ne pas d’écouter personne et de continuer notre chemin. Pas de jeu simple, le championnat l’a montré. Il y a neuf matchs à jouer et chaque match devient important pour tout le monde. Aucun calcul sur le nombre de matchs à jouer à domicile et à l’extérieur. juste vingt points. ”