Regini à Parme, l’agent de clôture des négociations s’arrête … un avion | marché

Le marché des transferts regorge toujours d’histoire et d’histoires curieuses à raconter. Hier, le dernier jour de marché, probablement l’un des événements les plus incroyables de toute la session a eu lieu. Parme, le Sampdoria, Vasco regini – passé en photo finish de blucerchiati à gialloblù- et son agent Giuffredi.

Le procureur était à Linate hier après-midi, est monté à bord d’un vol à destination de Naples. Mais juste avant de partir, Giuffredi a reçu l’appel de Faggiano, ds de Parme, qui voulait conclure l’opération visant à amener Regini à Tardini. L’agent a alors arrêté les opérations d’embarquement et est littéralement échappé de son avion, provoquant la curiosité des autres passagers. Giuffredi, révèle Sky, a également été pourchassé par plusieurs policiers avant de quitter l’aéroport et d’atteindre l’hôtel Sheraton, pour arriver à la dernière minute de la fumée blanche.