registre officiel et ce que les banques Lim

Plus de cinq millions de ménages sur le territoire national ont bénéficié du gouvernement péruvien et de ses subventions dans le cadre du plan Bonus familial universelencouragement 760 semelles nuevos qui sert à atténuer l’impact de la crise causée par la pandémie de coronavirus (COVID-19[feminine). Cependant, l’intention de l’Exécutif est d’aider deux millions de familles supplémentaires, afin que bientôt une nouvelle liste de bénéficiaires sorte et guérisse ainsi certaines blessures laissées par la quarantaine. Maintenant, nous allons avec les informations que nous avons préparées pour vous en ces temps de crise économique à Lima, Callao et les régions.

Lien de l'Universal Bond 760: où récupérer et si vous êtes bénéficiaire de l'Etat

Ci-dessous, nous vous fournissons les informations nécessaires sur ce deuxième modèle. En plus des données sur les étapes à consulter et les banques où collecter. Accorde une attention.

Le président Martín Vizcarra a noté que le #BonoFamiliarUniversal du S / 760 a jusqu’à présent profité à 5,3 millions de ménages à travers le pays. Il est prévu qu’en juillet le cautionnement sera remis à 2 millions de familles supplémentaires. Ici #InformativoMidis https://t.co/w288JUdcx5 – MIDIS (@MidisPeru) 25 juin 2020

Quand le nouveau modèle sera-t-il publié?

Le propriétaire du Ministère du développement et de l’inclusion sociale, Ariela Luna, a souligné que le gouvernement péruvien était au courant des besoins des familles péruviennes et a donc déclaré que cette deuxième liste serait disponible très prochainement.

« Cette semaine ou plus, la prochaine fois, la nouvelle liste des bénéficiaires du dernier lien qui constitue le lien universel sera publiée », a déclaré le ministre « , a indiqué le ministre de la Midis.

«Il manque encore 2 millions (ménages) (recevant le bon). Ces 2 millions sont déjà sur le registre national des maisons ”il a continué. En outre, il a prédit qu’à la fin du mois de juillet, 7,5 millions de Péruviens auraient pu bénéficier de la subvention la plus ambitieuse que le gouvernement péruvien ait souscrite au milieu de la quarantaine.

Étapes pour collecter la subvention. (Vidéo: Andina)

Comment vérifier si je suis bénéficiaire?

Pour savoir si vous êtes l’un des bénéficiaires du Bonus universel vous devez suivre ces étapes:

Entrez sur la plateforme officielle du Bonus familial universel en cliquant iciEntrez votre numéro DNIEntrez la date d’émission de votre DNIRequete

Lien pour la retraite 25% . sans calendrier: de cette façon, vous pouvez enregistrer une demande de fonds de pension

Dans quelles banques puis-je récupérer la caution

Cette subvention sera versée dans le Banque Nationale et dans des entités privées du système financier. Sur les lignes suivantes, vous verrez la liste complète des banques où vous pouvez récupérer votre argent.

Obligation universelle, boni pour les travailleurs et obligation pour l'électricité: liens avec les subventions du gouvernement du Pérou

Cinq modes de paiement

Tel que rapporté par le Ministère du développement et de l’inclusion sociale (Midis), il Universal Family Bond s / 760 seront fournis dans tout le système financier et pas seulement Banque Nationale. Ici, nous vous disons:

Dépôt sur un compte à la Banco de la Nación et dans des banques privées. Tunki Interbancaire.Paiement à la fenêtre par virement national.Compagnies de transport de titres (ETV).

