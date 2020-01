règlement, groupes, rondes et premiers qualificatifs

NAPLES. Le 29 janvier au «F. Squitieri ”à Sarno clôturera la phase régionale du Amateurs de la Coupe d’Italie comme pour la Campanie. Sur le terrain, ils se défierontafragolese et le Côte amalfitaine. En attendant, pour certaines régions, les équipes qui participeront à la phase nationale de la compétition ont déjà été définies, dont la victoire permet d’accéder au championnat Serie D 2020/2021.

LES GROUPEMENTS

Une fois la phase régionale archivée, gérée de manière indépendante par les différents comités, les 8 groupes au sein desquels seront réparties les 19 équipes qualifiées ont été définis.

Groupe A: Ligurie – Lombardie – Piémont-Vallée d’Aoste

Groupe B: Frioul Vénétie Julienne – Trentin Haut Adige – Vénétie

Groupe C: Émilie-Romagne – Toscane

Groupe D: Marches – Ombrie

Groupe E: Latium – Sardaigne

Groupe F: Abruzzes – Molise

Groupe G: Basilicate – Campanie – Pouilles

Groupe H: Calabre – Sicile

ÉLIMINATION DIRECTE

Les groupes de trois équipes assurent des matchs à sens unique entre eux; tandis que ceux qui ont deux défis aller-retour. Les équipes vainqueurs des différents groupes s’affronteront en quart de finale, puis les demi-finales et la finale en neutre se dérouleront au centre d’entraînement fédéral “Bozzi” à Florence. L’ordre des compétitions de la première phase sera établi par tirage au sort au secrétariat du LND. Pour les tours suivants, l’équipe qui a joué le premier match à l’extérieur et vice versa jouera le premier match à domicile. Dans le cas où les deux équipes auraient disputé le premier match à domicile ou à l’extérieur lors du tour précédent, l’ordre du match sera établi par tirage au sort au secrétariat du LND.

Coupe d’Italie Amateur 2019 2020

Dans le cas où les deux finalistes obtiennent l’accès au championnat de Serie D pour les mérites sportifs, l’admission à celui-ci par le biais de la Coupe est réservée au club vainqueur dans un match de barrage à jouer entre les demi-finales éliminées, ou au club demi-finaliste vaincu. à condition que l’adversaire ait acquis le droit de participer au prochain championnat de Serie D pour mérites sportifs.

LES PREMIERS QUALIFIÉS ET LES FINALES

Pour le moment tous les matches de la phase régionale n’ont pas été joués, voici les premiers qualificatifs de la phase nationale et les finales encore à jouer (en gras les clubs déjà qualifiés pour la phase nationale):

ABRUZZES: Castelnuovo Vomano vs Calcio Acqua & Sapone 2000 (Demi-finale) – Spoltore Calcio vs Torrese (Demi-finale) BASILICATA: CS Vultur 1921CALABRE: San LucaCAMPANIE: Afragolese vs Côte Amalfitaine (Finale) EMILIA ROMAGNA: Virtus Castelfranco vs Sant’Agostino (Finale) FRIULI VENEZIA GIULIA: ManzanoLATIUM: Civitavecchia vs Real Monterotondo Scalo (Demi-finale) – UniPomezia 1928 vs Villalba Ocres Moca 1952 (Demi-finale) LIGURIE: Sestri LevanteLombardie: CasateseMARCHES: Fossombrone vs Porto d’Ascoli (Finale) MOLISE: Campodipietra vs Tre Pini Matese (Finale) PIEDMONT-VALLE D’AOSTA: Chisola vs Baveno (Finale) POUILLES: Corato vs Atletico Vieste (Finale) SARDAIGNE: Carbonia vs Atletico Uri ( Final) SICILE: Giarre vs Sancataldese (Final) TOSCANE: San Marco AvenzaTRENTIN: TrentoOMBRIE: Tiferno LerchiVENETO: Sandonà