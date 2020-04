Règles du jeu de football pour la saison 2020/2021

Le Conseil International de l’IFAB vient d’annoncer la grande nouvelle des règles du jeu pour la prochaine saison. Règlement entrant initialement en vigueur le 1er juin mais qui, compte tenu de la situation dérivée du coronavirus, les ligues qui se terminent plus tard peuvent l’appliquer à partir de cette date cette saison ou de la campagne 2020-2021.

Les bonnes nouvelles, auxquelles SPORT a eu accès, sont les suivantes:

1 – Violation à la main:

04/08/2020

Agir à 16:12

CEST

Ramon Fuentes

Dans le cas où l’attaquant touche le ballon de la main de manière fortuite, il ne sera sanctionné que si le jeu se termine “immédiatement” dans le but ou dans une occasion manifeste de but en faveur de l’attaquant ou de son équipe. Par exemple, si après avoir touché le ballon avec votre main, le ballon parcourt une très courte distance ou il y a très peu de passes. Afin de déterminer clairement l’infraction à la main, la limite du bras est établie au point inférieur de l’aisselle

2 – Tirs et tirs au but:

Si le gardien de but enfreint les Lois du Jeu, mais que le ballon n’entre pas dans le but ou ne rebondit pas sur les poteaux ou la barre transversale, le tir ne sera pas répété à moins que l’infraction commise par le gardien de but n’ait clairement influencé l’exécuteur testamentaire. Si le gardien de but est pénalisé et que le tir est répété, le gardien de but sera averti d’une première infraction (pendant le match ou aux pénalités et sera averti (carton jaune) en cas d’infractions supplémentaires). Le match (y compris les prolongations) ne sera pas pris en compte dans les tirs au but Si deux cartons jaunes sont montrés au même joueur, l’un pendant le match et l’autre pendant les tirs au but, ils apparaîtront dans le dossier de l’arbitre comme deux cartons et pas comme expulsion (carton rouge) Dans le cas où le gardien de but et l’exécuteur d’un coup de pied de pénalité enfreignent les Lois du Jeu en même temps, l’exécuteur sera pénalisé.

3- Arbitres assistants vidéo (VAR):

Un seul signal de télévision sera nécessaire pour effectuer un “examen basé sur VAR uniquement”. Chaque fois que l’incident à examiner est soumis à des considérations subjectives, l’arbitre doit le revoir sur le moniteur au pied du terrain, c’est-à-dire analyser les répétitions dans la zone d’examen. Il a été convenu qu’ils respecteraient le protocole VAR pour une application uniforme à partir de la saison prochaine. Ils soutiennent qu’à l’heure actuelle, il n’est pas nécessaire à ce stade de donner accès à la procédure de prise de décision, par exemple, pour permettre aux conversations entre les arbitres d’être entendues lors de la révision d’une pièce. En tout état de cause, les méthodes de communication existantes devraient être améliorées afin de mieux comprendre la procédure de recours et les décisions finales des arbitres.

4- L’assemblée générale annuelle de l’IFAB a également approuvé les clarifications suivantes de certaines règles:

Les poteaux et la barre transversale peuvent avoir des profils résultant de la combinaison de quatre formes de base. L’infraction de main volontaire par un défenseur sera considérée comme une “action volontaire” lors de la détermination du hors-jeu. Dans le cas où le gardien de but joue le ballon de manière irrégulière une deuxième fois après la reprise du match, c’est-à-dire avant qu’un autre joueur ne le touche, la sanction disciplinaire correspondante sera appliquée, même s’il a touché le ballon cette deuxième fois avec le bras ou la main. Si l’arbitre autorise l’exécution d’un coup franc “rapide” ou accorde un avantage après la commission d’une infraction qui “interfère avec une attaque prometteuse ou finit par l’éviter”, aucun carton jaune ne sera affiché. Le joueur qui ne respecte pas la distance obligatoire de 4 mètres sur une balle droppée sera averti d’un carton jaune. Si dans un coup de pied de but ou un coup franc, le gardien de but lève le ballon vers un coéquipier, et cela lui est retourné avec sa tête ou sa poitrine pour que le gardien de but le ramasse, le coup de pied sera répété, mais l’action n’aura pas de sanction disciplinaire, à moins qu’il ne soit répété à plusieurs reprises.

5- Hors jeu.

Les membres de l’IFAB ont convenu que le concept de hors-jeu a pour objectif ultime la promotion de l’attaque du football et la réalisation d’un plus grand nombre de buts. En conséquence, ils ont convenu de la nécessité d’analyser et de réviser la règle 11. Le hors-jeu avec l’intention de proposer des changements qui poursuivent cet objectif.

6 – Au sujet des commotions cérébrales.

Les commotions cérébrales, une question complexe d’une importance vitale, ont été abordées et il a été conclu que la responsabilité de l’IFAB se limitait uniquement à ce qui se passait tout au long d’un match. Les membres ont partagé les résultats de la réunion du groupe d’experts sur les commotions cérébrales et ont convenu de poursuivre les discussions et d’élaborer des protocoles dans les semaines à venir pour tester les méthodes de traitement lors d’un match contre les traumatismes crâniens ou les actions possibles qui pourraient les provoquer. Les substitutions temporaires sont donc toujours en discussion

7- Fair-play ou comportement sur le terrain.

Il a été convenu de prioriser, pour l’année à venir, la recherche de différentes possibilités pour éviter le harcèlement dans le football en appliquant les Lois du Jeu.