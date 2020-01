Regret Juve, l’ouragan Haaland frappe la Bundesliga, qui fait ses débuts avec Dortmund

DORTMUND (GER). Débuts fous de Erling Haaland avec la chemise de Borussia Dortmund, le jeune attaquant norvégien entre sur le terrain avec ses coéquipiers de moins de trois contre un contre Augusta et en 23 ′ renverse le match avec un triplé qui va de pair avec celui de ses débuts en Ligue des champions avec le maillot de Salzbourg.

Ph Dortmund, Haaland

TOUJOURS TRIPLE

Les dix-neuf au premier ballon touché signent l’un à zéro, filtrant l’autre bijou jaune et noir Jadon Sancho et coudé à gauche qui ne laisse aucun chemin au gardien de but, au but et au retour des gars de Favre. Après le match nul, toujours protagoniste de Sancho, vient l’objectif de dépasser toujours signé par Haaland grâce à Hazard qui, au lieu de botter le filet, d’une excellente position sert un ballon d’or au Norvégien qui dépose en deux étapes sur le filet. Le super retour s’achève avec le cinquième but, le troisième pour le débutant jaune et noir, qu’il reçoit du capitaine Reus et après une échappée de trente mètres devant le gardien sortant, il le surmonte d’un tir bas sinistre.

Ph Dortmund, Sancho Haaland

RAMMARICO BIANCONERO

Trois buts en vingt-trois minutes, trente et un dans la saison en seulement vingt-deux apparitions donc pour Haaland. Sur le marché des transferts d’hiver, Dortmund l’a acheté pour seulement 20 millions d’euros (45 au total compte tenu des commissions pour le père, 10 millions, et son agent Raiola, 15 millions éd.)La Juventus et Manchester United étaient également sur lui, ce qui, nous en sommes sûrs après la performance d’aujourd’hui, se mordra les mains pour un phénomène destiné à illuminer la scène mondiale du football à ce rythme.