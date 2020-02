Regret San Giuseppe, deux postes et un penalty échoué dans le derby avec Virtus Ottaviano

BRUSCIANO (NA). Le week-end dernier, des filets blancs entre Saint Joseph et Virtus Octavian, course valable pour la 23e journée du championnat de Promotion de groupe B. Point utile surtout pour les hôtes, qui déplacent le classement dans un souci de sécurité.

SANGIUSEPPESI POKER OF OCCASIONS

Les sangiuseppesi démarrent bien et créent immédiatement le premier but: à 5 ‘Urn d’un tir de la limite engage Longobardi, le ballon dévié en corner. Au fil des minutes, les virtussini tentent de réagir, mais c’est toujours l’équipe à domicile qui touche l’avantage deux fois avec Iuliano, qui frappe d’abord sans faute le poteau à la gauche du gardien puis, cinq minutes plus tard, a servi dans la petite zone d’Ambrosio donne un coup de pied au-dessus de la barre transversale. Au ballon sensationnel d’une demi-heure raté par Urna, l’attaquant de San Giuseppe pénètre dans la surface et est hypnotisé devant le gardien de but. A l’issue de la première mi-temps, dix hôtes restent, rouge au défenseur Notaro pour un double carton jaune.

PÉNALITÉ ÉCHOUÉE ET DEUXIÈME BOIS

En seconde période, le technicien des hôtes a dû effectuer deux changements, mais les invités n’ont pas pu profiter de la supériorité numérique acquise. Pour signaler un seul coup de feu vers la porte, mais pas de danger tangible pour le sangiuseppese numéro un. A mi-parcours de la deuxième fraction, vient le cinquième ballon de but du match pour San Giuseppe, encore une fois le protagoniste d’Urna avec un penalty raté, décisif Longobardi. La dernière chance du match à la 92e minute, avec Giuseppe Cutolo qui à son tour tourne la pole à gauche du numéro un ottavianais. Le défi se termine dans les filets blancs, grand regret pour le sangiuseppesi avec 5-6 ballons de but ratés, dont deux poteaux et un penalty.

SAN GIUSEPPE-VIRTUS OTTAVIANO 0-0

SAN GIUSEPPE: Saggese A. (1’st Librone), Caldarelli, Mention M., Saggese F., Notaro, Galasso, Ambrosio, Cardenio, Iuliano (25’st Cutolo G.), Urna (31’st Nota), Guarnieri (1 ‘st Monaco). Disponible: Bellofiore, Pagano, Cutolo M., D’Angelo, Marucci. Entraîneur: Annunziata.

VIRTUS OTTAVIANO: Longobardi, Ianniello, Iervolino, Pianese, Cocozza (5’st Aveta), Somma, Evacuo, Rosbino (35’st Cavaliere), D’Amaro (35’st Iuliano D.), Falanga, Bruscino (2’st Parisi) . Disponible: Polise, Giordano, De Falco, Miranda.

ARBITRE: Christian De Angelis de Nocera Inferiore.

ASSISTANTS: Domenico Perna d’Ercolano et Armando Corrado de Battipaglia.

CARTONS JAUNES: Saggese F., Librone, Iuliano (S); Cocozza, Pianese, Longobardi, Aveta, Miranda (V).

EXPULSÉ: Notaro (S).