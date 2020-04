Reina: “L’année prochaine à Milan, alors je pourrais quitter. Naples? Peut-être que je serai de retour comme entraîneur”

Pepe Reina, gardien de but appartenant à Milan mais actuellement prêté à Aston Villa, a parlé lors d’un direct Instagram sur la page “Qu’est-ce que la vie d’un bombardier a du mal”: “J’ai eu la chance d’avoir une belle carrière, dans des clubs importants, laissant beaucoup amis dans la rue, connaissant 4 cultures différentes dans 4 pays différents. C’est une énorme richesse, même pour mes enfants qui parlent maintenant 3 langues “.

J’ai d’abord apprécié en tant qu’homme qu’en tant que footballeur?

“Il est plus important de laisser sa marque en tant qu’homme que footballeur. Notre travail s’effectue dans un monde éphémère, tant qu’il dure. Au lieu de cela, l’homme reste toute sa vie. “

Retour à Naples dans le futur? “Je pense que ce sera difficile. Je manque 1-2 ans de carrière, je pense que mon temps dans le football se terminera après l’année prochaine à Milan. On ne sait jamais à l’avenir, mais en tant que joueur, je n’aurai aucune chance. Qui sait, en tant qu’entraîneur. “

Milan et l’avenir? “Une fois le prêt à Aston Villa terminé, je devrai rentrer, l’idée est de faire la dernière année du contrat qu’il me reste.”

De quelle équipe suis-je fan? «Je n’encourage pas … quand j’étais enfant, j’étais de Barcelone, mais aujourd’hui je pense à l’équipe nationale espagnole. Puis Liverpool, qui est resté dans mon cœur plus que les autres équipes. Mais je les respecte vraiment tous, ceux que je connais. “

Qu’est-ce que je pense de Dries Mertens? «Un grand ami, en tant que joueur, n’est pas discuté. Ensuite, les gens savent, Ciro est une personne formidable, épaisse, avec de grandes valeurs qui se trouvent rarement dans le monde du football “.

Où ai-je eu le plus de plaisir? Pour l’ambiance familiale à Liverpool, en dehors du terrain à Villarreal, en jouant dans le Napoli de Sarri. Je n’ai jamais si bien joué. “

Où manger mieux? “A Naples”.

Qu’est-ce que j’ai pensé du but d’Inzaghi en Ligue des champions avec son dos? “Quelle malchance … Je devais penser. J’espérais que ce soit la main ou le hors-jeu. J’ai levé le bras pour essayer, mais c’était normal. Il a eu la chance d’être là au milieu et de marquer. Le deuxième était un peu comme ça aussi … C’était le destin. “

L’entraîneur qui m’a le plus fait grandir? « Benitez. Le pire? Un pas mal, mais un peu délicat est Brendan Rodgers. Puis avec Hodgson j’ai eu quelques difficultés, sa façon de comprendre le football était très différente de la mienne la meilleure? Kenny Dalglish et Del Bosque “.

Les gardiens de but les plus forts du monde des affaires? “Alisson, Oblak, Donnarumma et Neuer”.

Qu’est-ce que je pense de Donnarumma? “C’est une force de la nature, il semble en football depuis 10 ans mais il n’a que 21 ans. C’est beaucoup de choses. “

Le plus fort jamais atteint? «J’ai toujours aimé Zubizarreta, c’était mon idole. Mais beaucoup ont marqué l’histoire du rôle: Buffon, Casillas, Schmeichel, Yashin, Maier. Il est difficile d’en choisir un, il ne conviendrait pas aux autres. “

Le défenseur qui m’a donné plus de sécurité? «En un instant, Koulibaly a été quelque chose d’extraordinaire. Dans l’équipe nationale Sergio Ramos. À Liverpool Agger-Carragher. Difficile de choisir, il y en a eu beaucoup de forts. Ces dernières années, le couple Koulibaly-Albiol a été phénoménal s’il était en place. “

Qui aurais-je aimé avoir en défense? «Maldini certainement, c’était beaucoup de choses. Le voir jouer contre était extraordinaire, c’était une référence pour de nombreux défenseurs. Je voudrais toujours en avoir un dans l’équipe. “

Joueur le plus fort en activité? “Messi”.

Mes 5 enfants? “Jusqu’à récemment, nous avions 2 garçons et 2 filles et nous nous en sortions bien. Ensuite, nous avons remporté la Coupe d’Italie avec Napoli, en 2013-2014. Nous étions heureux à ce moment et après environ un mois, nous avons découvert que nous attendions le cinquième fil. “

