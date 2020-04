Reinaldo Rueda et ses déclarations sur Alexis Sánchez: Coronavirus Chili | Ligue d’Espagne

Reinaldo Rueda connaît les joueurs de l’équipe chilienne, qui sont pour la plupart en bonne santé au milieu de la pandémie due au coronavirus dans le monde.

Alexis Sánchez fait partie de ces joueurs avec lesquels l’entraîneur a gardé le contact, car il est revenu d’Italie au Chili pour passer la quarantaine, bien qu’il soit supposé qu’il a déjà quitté ou est sur le point de quitter le pays pour Milan.

En dialogue avec le Sport, Reinaldo a parlé de l’attaquant chilien, qui a une grande qualité, mais n’a pas pu se consolider dans les derniers clubs qu’il a traversés.

«Ça a été une année traumatisante pour lui, très tortueuse. Même depuis son départ d’Arsenal, sa première année à Manchester. Il est venu à la Copa América au Brésil et a ensuite eu cette malchance avec la blessure d’Alicante contre la Colombie lors d’un match amical. Ce prêt à l’Inter a été presque frustré et lorsqu’il a été récupéré, cette pandémie est venue “, a-t-il déclaré.

Cependant, comme il s’agit d’un médium espagnol, ils ont souligné ce que faisait Alexis pour l’équipe de culé, dans laquelle il a joué, mais il n’a pas pu obtenir un rôle principal et est sorti après trois saisons au cours desquelles il a joué 141 matchs.

«Il y a beaucoup de facteurs qui se réunissent pour que les joueurs extraordinaires ne réussissent pas au même endroit. Après avoir été le protagoniste et joué des rôles importants dans d’autres endroits, atteindre Barcelone et avoir un rôle plus secondaire coûte. C’est arrivé à de nombreux joueurs là-bas “, a-t-il expliqué.

Désormais, Alexis Sánchez devra attendre pour reprendre la compétition dans l’un des pays les plus durement touchés par le coronavirus en Europe, bien qu’à la fin de la saison il doive retourner en Angleterre avec Manchester United.