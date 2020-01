ReinaPepe Reina revient en Premier League

Le gardien reviendra en championnat anglais, mais cette fois-ci pour ne pas porter le maillot de Liverpool.

Avec 37 ans et une carrière pleine de titres, Pepe Reina redevient le protagoniste du marché des transferts. Le gardien de but qui a fait ses débuts au FC Barcelone défendait actuellement les couleurs de l’AC Milan, un club qui a décidé de le donner et de l’envoyer en prêt à Aston Villa.

#WelcomePepe! 🇪🇸 # AVFC @ PReina25 pic.twitter.com/drAFBC1zJh

– Aston Villa (@AVFCOfficial) 13 janvier 2020

En principe, le prêt serait de six mois, bien que les conditions puissent changer face à la performance de l’ancien Villareal. Un nouveau défi vous attend.