Reinier: «J’ai toujours aimé le Real. Les quatre champions m’ont donné un bonheur difficile à expliquer »

La dernière merveille du Real Madrid a accordé une interview exclusive à la publication espagnole MARCA, où il ne pouvait cacher son enthousiasme et sa joie de rejoindre le plus grand club du monde. Une traduction en anglais de l’interview a été fournie ci-dessous:

Question: vous sentez-vous sous le choc, peut-être étourdi, maintenant que votre transfert au Real Madrid est officiel?

RJ: Je ne sais pas si c’est exactement le vertige, mais c’est vrai qu’être au Real Madrid c’est être au sommet du football.

Question: Quand avez-vous appris pour la première fois que le Real Madrid s’intéressait à vous?

RJ: Eh bien, c’était lors d’un camp au Brésil NT. Mon père et mon agent m’ont dit quelque chose concernant le Real Madrid. La vérité est que je ne pouvais pas y croire!

Question: D’où vous vient cette passion pour le Real Madrid?

RJ: Le Real Madrid est le plus grand. Quand j’étais très petit, j’ai déjà vu les matchs du Real Madrid avec les «Galacticos», j’ai regardé avec mon père. J’adorais Madrid. Et bien sûr, depuis lors, je les ai toujours aimés. Les quatre victoires de la Ligue des champions remportées par Madrid ces dernières années m’ont procuré un bonheur et une fierté difficiles à expliquer.

Question: Qui avez-vous hâte de rencontrer en premier au Real Madrid?

RJ: Tout le monde! Il y a tellement de grands joueurs. Savoir que je vais pouvoir rencontrer Raúl et Zidane est déjà quelque chose d’incroyable. Ce sont deux légendes du football et du Real Madrid.

Question: Vous êtes un joueur que nous étiquetons comme un «artiste». Qui dans cette équipe actuelle du Real Madrid est un artiste pour vous?

RJ: Oh mec, Benzema et Hazard sont de l’art pur. Mon Dieu, comment ils jouent! Bien sûr, il y en a aussi d’autres.

Question: Que pouvez-vous nous dire de vos compatriotes dans la première équipe?

RJ: Ils sont fabuleux. Marcelo et Casemiro sont des stars établies et des maîtres de leur métier. Leur carrière et leurs titres sont un exemple pour tous les jeunes. Quant à Vini, Rodry et Militao – je suis convaincu que Madrid a signé de vrais meilleurs joueurs.