Reinier: “Je suis content qu’ils me comparent à Kaká, je l’ai rencontré et il m’a donné des conseils”

La dernière signature du Real Madrid, Reinier Jesus Carvalho, a été présentée ce mardi à l’Estadio Santiago Bernabéu. Le Brésilien, qui vient d’avoir 18 ans le 19 janvier, sera initialement lié à la Castilla après avoir terminé son déménagement de Flamengo et il a parlé de son excitation à enfiler le célèbre maillot blanc.

«Aujourd’hui est une journée très heureuse pour moi», a-t-il déclaré lors de sa présentation. «C’est le jour où je réalise un rêve d’enfance. Merci à tous ceux qui m’ont accompagné tout au long du parcours. Je veux faire partie de l’histoire de ce grand club. »

Une vidéo montrant les faits saillants de la carrière du milieu de terrain jusqu’à présent a été montrée et le joueur et sa famille ont été vus verser des larmes en les regardant.

Reinier est ensuite allé sur le terrain pour effectuer quelques accrochages sous le maillot du Real Madrid, avant de revenir à l’intérieur pour sa première conférence de presse en tant que joueur du Real Madrid. «C’est un rêve pour moi de jouer pour le Real Madrid. C’était un rêve pour toute ma famille. Cela a toujours été mon équipe et je vais tout donner. C’est le plus grand club du monde et il y a beaucoup de pression, mais je vais tout donner. Je suis très heureux d’avoir cette opportunité et je suis très reconnaissant à tous ceux qui m’ont aidé, à ma famille. Mon père est mon plus grand héros. ” Parlant de sa famille, Reinier a fondu en larmes avec l’émotion, mais a récupéré et a continué la conférence de presse.

On lui a posé des questions sur Kaká, un joueur qu’il a également souvent comparé. Le jeune de 18 ans a répondu: «Kaká était une idole pour moi. Il était brésilien, bien sûr, et je le regardais toujours. Il pouvait arriver dans la surface et finir et il avait toujours beaucoup de touches. Je suis très heureux qu’ils me comparent à lui. J’ai pu le rencontrer et il m’a dit quelques choses. Il m’a souhaité beaucoup de chance. Pour ce qui est de mon style de jeu, je peux jouer dans toutes les positions en attaque, à gauche, à droite et au centre. Bien sûr, j’ai des choses à améliorer, mais je vais tout donner. “

Il a également été interrogé sur les autres jeunes Brésiliens du Real Madrid, Vinícius et Rodrygo. “Ce sont de grands joueurs”, a déclaré Reinier. «J’étais chez Vinícius hier. Je le connais depuis que nous étions à Flamengo. Il y a beaucoup de Brésiliens ici et je suis sûr qu’ils vont m’aider beaucoup. Je suis prêt à jouer et prêt à tirer le meilleur parti des opportunités qu’ils me donnent. “

Quant à savoir où il jouera en premier, il a parlé de sa volonté de travailler dur à Castilla et de jouer où et quand on le lui a demandé. À ce sujet, il a déclaré: «Je suis très heureux de la façon dont mes nouveaux coéquipiers m’ont accueilli et de la façon dont Raúl m’a accueilli. Je suis très heureux de pouvoir travailler avec eux. Je suis sûr que nous travaillerons très bien. J’étais très content de la conversation que j’ai eue avec Raúl. Je vais tout donner pour ce club. Zidane était aussi un grand joueur et c’est une idole du Real Madrid. Je n’ai pas encore parlé à Zidane. En termes d’entraînement avec la première équipe ou non, je suis ici pour tout ce que le club veut. “

Il a également expliqué comment il avait appris l’intérêt du Real Madrid. “Ce fut un moment très heureux lorsque mon père m’a téléphoné à propos de cette nouvelle”, a-t-il déclaré. «J’étais à la Coupe du monde des clubs et je ne savais pas vraiment quoi faire. J’ai commencé à pleurer et mes coéquipiers étaient également très heureux pour moi lorsque le Real Madrid a exprimé son intérêt. »

Message de Florentino Pérez

Avant la présentation de Reinier, le président du Real Madrid, Florentino Pérez, s’est également adressé à la famille du joueur, aux directeurs de club et aux médias présents. «C’est un endroit où nous nous préparons à rester l’un des leaders du football mondial. De nombreux héros ont joué ici avec le badge du Real Madrid et ils en ont fait le club le plus admiré du monde. Nous avons certains des meilleurs joueurs du monde ici avec nous et nous avons récemment remporté quatre titres européens et mondiaux, il n’est donc pas facile de trouver de nouveaux talents qui peuvent faire partie de la culture gagnante du Real Madrid. “

Il est clair depuis un certain temps que le Real Madrid recherche de jeunes joueurs à fort potentiel et Pérez a parlé de cette stratégie. “L’un de nos principaux objectifs est de trouver des talents, peu importe où ils se trouvent”, a-t-il déclaré. «Nous recherchons des footballeurs qui peuvent être les stars de demain. Chaque fois qu’un nouveau joueur arrive dans ce club, c’est un jour pour tous ceux qui aiment le Real Madrid d’être heureux. Ce joueur n’a que 18 ans, mais a déjà remporté la Copa Libertadores et a joué dans un club aussi grand que Flamengo. »

Pérez a également révélé que Reinier avait grandi en admirant Zidane. “Votre père vous montrait des vidéos de Zidane grandissant”, a déclaré Pérez, s’adressant directement au milieu de terrain. “Maintenant, vous êtes ici aussi sur le mérite.”