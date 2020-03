Reinier Jesus Carvalho marque ses premiers buts sous un maillot du Real Madrid

La Segunda B vous envoie une émotion différente chaque semaine, et cela ne devrait pas s’arrêter de si tôt. Une semaine, la Castille regarde le danger après un résultat décevant. Les rêves de play-off suivants renaissent avec une victoire surprenante. Après la défaite 4-0 contre Pontevedra la semaine dernière, cette semaine, tout sauf une victoire contre les poursuivants Coruxo, quitterait Madrid loin de cette quatrième place idéale. Raúl est revenu sur son problème initial d’accueillir Reinier sans l’inclusion de Rodrygo Goes, et a choisi de placer les deux milieux de terrain Miguel Baeza et Álvaro Fidalgo sur les ailes. Marvin Park était le talent malchanceux qui s’est retrouvé assis dès le départ.

Une semaine après avoir enregistré leur pire résultat de la saison, cela a fini par être le meilleur résultat de la campagne de Castilla. Ce n’était pas leur meilleure performance à égaler, mais c’était toujours une grande participation des joueurs. Ce jeu rapide et explicite qui m’avait emporté quelques semaines auparavant était revenu, et ils ont époustouflé Coruxo avec leur impitoyabilité devant le but. Cette brutalité a commencé avec Reinier Jesus. Un centre sur-frappé est venu de la gauche que de nombreux joueurs auraient égratigné, mais Miguel Baeza a montré son intelligence, en gardant le contrôle et en préparant Reiner pour une arrivée puissante à l’intérieur de la zone en une seule fois. Le deuxième but viendrait de la surface alors qu’Álvaro Fidalgo ne laissait aucune chance au gardien et lui envoyait dans le mauvais sens. Cela ferait Castilla pour la mi-temps, mais ils n’étaient pas encore terminés. En seconde période, Marc Gual a envoyé Antonia Blanco si proprement qu’il aurait le temps d’entrer dans la zone, de choisir sa place et de ne pas se tromper pour donner à Castilla un troisième. Cela semblait être le cas pour la Castille, jusqu’à ce que Reinier dise le contraire dans les dernières minutes, en rentrant chez lui pour la première fois à partir d’un centre de Marvin Park. 4-0, contre une équipe rivale de barrage. Le manège de l’émotion continue …

Cette victoire laisse Castilla à cinq points des barrages avec dix matchs à jouer. Ils ne restent cependant qu’à six points de la zone rouge, ce qui signifie que tout peut encore arriver. Je pense que l’aspect le plus important de ce jeu a été l’intégration de l’homme du match Reinier Jesus Carvalho. Ses deux premiers matchs étaient raisonnablement muets alors qu’il commençait à trouver ses pieds dans son nouvel environnement, mais dans ce jeu, il était au cœur de tout ce que Castilla a fait, et il semble qu’il sera maintenant en mesure de continuer et d’aider Castilla à essayer de réaliser le miraculeux encore une fois. Miguel Baeza a également besoin d’une mention pour s’être placé en haut du tableau des scores et du tableau d’assistance avec sa contribution pour Reinier. Coruxo avait l’air vraiment pauvre pour une équipe assise en haut de la table, ce qui ne fait qu’ajouter au mystère que Segunda B. Castilla n’a pas encore gagné deux fois au rebond cette saison, et un match contre le milieu de table Racing Ferrol la semaine prochaine n’offre aucune des indices pour savoir si cela va changer ou non. Si c’est le cas, Castilla pourrait se retrouver à seulement deux points des play-offs avec un peu de chance …

Buts: Reinier x2, Fidalgo et Blanco.

Aides: Baeza, Gual et Marvin Park.

MOTM: Reinier Jesus Carvalho.