Remise des prix de la grande victoire du Bayern Munich contre Hoffenheim

Après quelques minutes, le Bayern Munich a pris les devants grâce à Serge Gnabry et quelques minutes seulement après que Joshua Kimmich ait marqué le deuxième but. Après six minutes, il était déjà clair qui allait être le vainqueur du match. Après une arrivée douteuse, le Bayern retourne à Munich avec trois points. Sans plus tarder, voici les prix du match!

Échange de maillots: Oliver Baumann

Dans un match comme celui-ci, il est parfois impossible de choisir un «échange de maillot» car presque personne de l’équipe adverse n’a contribué positivement à son équipe. Le gardien de Hoffenheim, Oliver Baumann, s’est légèrement distingué aujourd’hui. Il a concédé six buts cet après-midi, mais a également effectué des arrêts cruciaux. Il aurait pu facilement être 10-0 pour le Bayern si Baumann avait vraiment une mauvaise journée; cependant, Baumann ne devrait pas être trop fier des performances d’aujourd’hui.

Pointe du chapeau: Joshua Zirkzee

Le jeune attaquant néerlandais a très bien joué aujourd’hui. Il était une menace constante pour la défense de Hoffenheim et a également beaucoup contribué à la construction. Il a marqué un bon but après la (demie) passe de Kimmich. Il a repoussé le défenseur avant de lancer le ballon dans le filet. Il avait également quelques chances de plus de marquer un but mais a été contrecarré par Baumann. Ce qui m’a le plus fasciné à propos de Zirkzee, c’est qu’il était souvent sur les ailes et revenait pour aider ses coéquipiers dans la défense ou le jeu de construction. Il a mis en œuvre un style similaire à Robert Lewandowski, mais la course constante le rendait fatigué et après la 70e minute, il pouvait à peine aider dans les attaques. Dans l’ensemble, un bon match pour le jeune.

Golf Clap: Joshua Kimmich et Thomas Müller

Tous les deux ont eu un match incroyable aujourd’hui, ils sont donc à égalité pour le prix «Golf clap». Kimmich devient de plus en plus à l’aise en tant que milieu de terrain défensif, et la performance d’aujourd’hui est l’une des meilleures qu’il ait eu depuis longtemps. Il a marqué le deuxième but du Bayern après une déviation d’environ 25 mètres. Ce qui m’a le plus étonné, c’est sa perception du jeu et comment il peut contrôler la dynamique de celui-ci avec facilité. Lorsqu’il est jumelé avec Thiago Alcantara, le milieu de terrain du Bayern est immédiatement meilleur.

Thomas était également très bon aujourd’hui. Il aurait probablement pu obtenir un but ou une aide de plus, mais il a été éliminé tôt. Il a réussi deux passes décisives et compte maintenant 16 passes décisives en Bundesliga! Il est clair que sa forme s’améliore sous Flick. Il sera intéressant de voir son dernier but et d’aider le décompte à la fin de la saison – sûrement des choses record.

Ovation debout: Serge Gnabry

Une autre performance impressionnante de l’ailier allemand. C’est bon de le revoir à son meilleur après quelques performances décevantes. C’était beau de le voir jouer aujourd’hui. Il a appuyé la défense de Hoffenheim et a souvent remporté quelques balles. Ses mouvements ont rendu les défenseurs fous. Il a été crédité du premier but du Bayern aujourd’hui, envoyant une volée de Bauman et dévié dans le fond du filet. Il a terminé le match avec quatre passes clés et une précision de passe de 89,5%.

Monsieur du match: Phillippe Coutinho

C’est tellement agréable de voir quand Coutinho joue du bon football. Dans la première partie du match, il se débattait. Il a souvent fait de mauvaises passes et de mauvais mouvements. Il a souvent été approché par ses coéquipiers, qui l’ont encouragé à tout donner – et cela a fonctionné. Il a marqué deux merveilleux buts aujourd’hui. Son premier était un tir de loin, et le second un tap-in après le centre de Muller. Il a eu beaucoup de bons coups et son partenariat avec Alphonso Davies était bon. Espérons que ce sera un tournant pour le Brésilien et un regain de confiance bien nécessaire. Il ne joue pas seulement pour un contrat au Bayern mais aussi pour la relance de sa carrière.

Mentions honorables:

Leon Goretzka – a très bien fait à son arrivée. Il a marqué un but et aurait pu en marquer deux autres. Sa présence s’est fait sentir aujourd’hui.

Corentin Tolisso – est entré pendant la pause à la mi-temps et a été constant dans la seconde moitié, et a également fait une passe décisive.

David Alaba et Jerome Boateng – tellement de sang-froid et d’attitude positive. Partenariat très stable au cours des deux derniers mois (ou plus).

Reste de l’équipe – Le Bayern a joué comme sur des roulettes aujourd’hui, et chaque joueur a bien joué. Nous pouvons remercier Hansi pour le tri.